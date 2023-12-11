網拍這公仔最好騙！靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊近期掃蕩「假網拍詐騙」，鎖定臉書等社群限量搶購卻明顯低於市價的商品，以及搶購熱門演唱會門票買空賣空和黃牛，從7月到11月期間，掃蕩全台假網拍詐團共7件逮捕11人到案。



▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，光是網路預購爆乳公仔就誆騙買家上百萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

該局偵九大隊第二隊日前網路巡邏鎖定販售限量日本動漫公仔網拍的葉男（39歲），他誆稱進口日本熱門限量動漫、遊戲中身材姣好的爆乳「神燈精靈」、《純欲女友，發情中》等女主角月見千冬公仔，葉男強調限量版數量稀少，要粉絲買家需提早半年甚至一年下訂金購買。



▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，總計逮捕11名涉案人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



因訂單期間長，不少被害人預付數千甚至上萬元的限量版爆乳女主角公仔訂金，但葉嫌根本沒有訂貨，透過露天網拍以詐騙75名被害人得手超過137萬元，警方逮捕葉男後，他辯稱經營網拍虧損連連，積欠貨款才會轉作詐騙生意。

該隊也發現有歹徒透過臉書拍賣網站，佯稱手邊有大量包含陳奕迅、阿妹、周湯豪演唱會及事後煙樂團、太妃、FTISLAND等熱門演唱會門票，吸引55位民眾匯款後卻沒人拿到門票，總計被害人購票金額超過百萬元，警方11月14日逮捕涉案洪男（27歲），洪嫌落網辯稱他白天當送餐員並兼營網賣黃牛票，但因票越來越難搶，異想天開直接當詐團騙取購票民眾匯款，警方粗估他以此手法得手上百萬元。

該局偵九大隊三隊發現歹徒透過臉書社群平台進行網拍詐騙，以同樣手法販售販售韓國歌手鄭榮和、Ive演唱會門票，收款後拒不出票，警方鎖定毒品通緝犯廖男（30歲）涉案，8月循線在台南市安平區民宿將他逮捕，並逮捕另外兩名毒品通緝犯，當場查扣手機2支及毒品安非他命，該案經統計被害人數高達67人、財損金額逾93萬元；查廖姓主嫌有4筆通緝資料，警方除追訴詐欺罪外所設通緝案件一併解送歸案。

刑事局研判：今年《文創法》修正，部分黃牛業者因畏懼刑責而獲利銳減，甚至有黃牛業者無法從上游大盤取得票源，而改為從買空賣空的詐騙犯罪亂象。刑事局呼籲，民眾如發現欲購買網拍商品價格低於市價，就有可能是詐騙。

民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，買家或賣家都有可能遭遇詐團，警方建議：民眾遇有任何可疑狀況，不熟悉的交易模式均應謹慎判斷，並可撥打110或165反詐騙諮詢專線求證，以免受騙上當。

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