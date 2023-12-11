　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網拍這公仔最好騙！靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊近期掃蕩「假網拍詐騙」，鎖定臉書等社群限量搶購卻明顯低於市價的商品，以及搶購熱門演唱會門票買空賣空和黃牛，從7月到11月期間，掃蕩全台假網拍詐團共7件逮捕11人到案。

▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，總計逮捕11名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，光是網路預購爆乳公仔就誆騙買家上百萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

該局偵九大隊第二隊日前網路巡邏鎖定販售限量日本動漫公仔網拍的葉男（39歲），他誆稱進口日本熱門限量動漫、遊戲中身材姣好的爆乳「神燈精靈」、《純欲女友，發情中》等女主角月見千冬公仔，葉男強調限量版數量稀少，要粉絲買家需提早半年甚至一年下訂金購買。

▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，總計逮捕11名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，總計逮捕11名涉案人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

因訂單期間長，不少被害人預付數千甚至上萬元的限量版爆乳女主角公仔訂金，但葉嫌根本沒有訂貨，透過露天網拍以詐騙75名被害人得手超過137萬元，警方逮捕葉男後，他辯稱經營網拍虧損連連，積欠貨款才會轉作詐騙生意。

該隊也發現有歹徒透過臉書拍賣網站，佯稱手邊有大量包含陳奕迅、阿妹、周湯豪演唱會及事後煙樂團、太妃、FTISLAND等熱門演唱會門票，吸引55位民眾匯款後卻沒人拿到門票，總計被害人購票金額超過百萬元，警方11月14日逮捕涉案洪男（27歲），洪嫌落網辯稱他白天當送餐員並兼營網賣黃牛票，但因票越來越難搶，異想天開直接當詐團騙取購票民眾匯款，警方粗估他以此手法得手上百萬元。

▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，總計逮捕11名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

該局偵九大隊三隊發現歹徒透過臉書社群平台進行網拍詐騙，以同樣手法販售販售韓國歌手鄭榮和、Ive演唱會門票，收款後拒不出票，警方鎖定毒品通緝犯廖男（30歲）涉案，8月循線在台南市安平區民宿將他逮捕，並逮捕另外兩名毒品通緝犯，當場查扣手機2支及毒品安非他命，該案經統計被害人數高達67人、財損金額逾93萬元；查廖姓主嫌有4筆通緝資料，警方除追訴詐欺罪外所設通緝案件一併解送歸案。

刑事局研判：今年《文創法》修正，部分黃牛業者因畏懼刑責而獲利銳減，甚至有黃牛業者無法從上游大盤取得票源，而改為從買空賣空的詐騙犯罪亂象。刑事局呼籲，民眾如發現欲購買網拍商品價格低於市價，就有可能是詐騙。

▲刑事局偵九大隊近期掃盪多起假網拍案件，總計逮捕11名涉案人。（圖／記者張君豪翻攝）

民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，買家或賣家都有可能遭遇詐團，警方建議：民眾遇有任何可疑狀況，不熟悉的交易模式均應謹慎判斷，並可撥打110或165反詐騙諮詢專線求證，以免受騙上當。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►「不靠運氣，這，就是技巧！」釣蝦神人的爆籠入門課

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

ET快訊
陸官方開砲楊丞琳！　連發2文轟「好笑嗎？」
路牌警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴
19歲女逆騎環快慘死　手機導航地點曝
快訊／山東號航母穿越台海中線　畫面曝光
陳玉珊爆婚變！老公帥如劉德華　曾熱吻王大陸惹惱尪
范瑋琪75歲媽媽過世　1年前剛送走爸爸...痛悼：辛苦了，好
快訊／路口闖紅燈　王義川道歉：收到罰單會去繳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

離婚官司開庭4次仍破局！夏克立無奈：希望台灣法律可以快點結束

19歲女騎士逆向對撞轎車亡　家人不知她外出...手機導航地點曝

醉男躺床上…嘉義20歲妹「覺得無聊」放火燒摩鐵！法院裁定羈押

快訊／國1北向銅鑼出口封閉！3車追撞釀大貨車翻覆6人傷...回堵1k

網拍這公仔最好騙！靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

快訊／國1高架58.2K火燒車！封閉2道灌救中…回堵5K

台中檢警破大選賭盤扣869萬　「夏天、動物園、醫生」賠率曝

婆媳不睦竟把新生兒打到嚴重腦傷　20歲雙寶媽上訴想減刑遭打臉

離婚官司ING！夏克立現身開庭「微笑回應」　黃嘉千未現身

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

離婚官司開庭4次仍破局！夏克立無奈：希望台灣法律可以快點結束

19歲女騎士逆向對撞轎車亡　家人不知她外出...手機導航地點曝

醉男躺床上…嘉義20歲妹「覺得無聊」放火燒摩鐵！法院裁定羈押

快訊／國1北向銅鑼出口封閉！3車追撞釀大貨車翻覆6人傷...回堵1k

網拍這公仔最好騙！靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

快訊／國1高架58.2K火燒車！封閉2道灌救中…回堵5K

台中檢警破大選賭盤扣869萬　「夏天、動物園、醫生」賠率曝

婆媳不睦竟把新生兒打到嚴重腦傷　20歲雙寶媽上訴想減刑遭打臉

離婚官司ING！夏克立現身開庭「微笑回應」　黃嘉千未現身

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

屋主在車道旁發現神秘包裹　湊上前看竟是12隻「新鮮溫體雞」

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

《闇影詩章 Worlds Beyond》明年夏季登場　繼承原作精神再添新要素

推案半年就蓋不下去！「新天龍國」出現爛尾樓　專家：這款建商別碰

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

快訊／游錫堃不滿被偷換概念　「民選公職仰他國鼻息有廉恥？」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

芭樂公主遭恐怖情人砍死　家屬：一定要判死刑

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

台74線4連撞　300萬阿法「滿身戰損」

美光女工程師激戰主管！被炒怒告公司結果曝

無照少年雙載對撞「彎道火箭」　21歲女友吐血亡

人妻變小三！「時間管理大師」手法曝　日月潭互拍裸照

台南市議員秘書騎車外出　隔日陳屍月津港

即／高雄男大生校園遭猴子搶食　右手掌5公分撕裂傷

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

獨／社團老師劈腿3高中女　偷拍洗澡床片

更多熱門

相關新聞

奪「高雄最正店花」冠軍　阿娥阿嬤：哇啾歡喜欸

奪「高雄最正店花」冠軍　阿娥阿嬤：哇啾歡喜欸

高雄在地人創立的臉書粉專「K Taiwan」近日舉辦店員之花比賽，經過一個禮拜的廝殺，「高雄最正店花」也在10日晚間出爐，由85歲阿嬤「王宮鍋物阿娥」奪得第一。阿娥阿嬤也特地錄製影片表示，「乾蝦您欸支持，哇啾歡喜欸，揪恁們身體健康。」

轟然巨響！拖板車裝載貨櫃屋卡天橋

轟然巨響！拖板車裝載貨櫃屋卡天橋

毒蟲開賓士掛假車牌　警逮人扣大量毒品

毒蟲開賓士掛假車牌　警逮人扣大量毒品

做傳單酸對手「變色龍」遭訴　北市里長喊冤

做傳單酸對手「變色龍」遭訴　北市里長喊冤

台南兌幣機大盜落網！用電子干擾器得手28萬

台南兌幣機大盜落網！用電子干擾器得手28萬

關鍵字：

刑事局偵九大隊假網拍爆乳公仔詐騙影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面