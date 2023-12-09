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肯定長照辛勞　黃偉哲表揚績優長照人員、機構、家庭照顧者楷模

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動長照2.0，社會局9日在南門勞工育樂中心舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項給34位長照人員、5家長照機構及17位家庭照顧者，肯定第一線提供照顧服務者之付出，市議員林美燕、蔡麗青等人到場參與。

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

表揚活動在身障團體星漫樂團的彈唱中揭開序幕，黃偉哲市長帶領社會局盧禹璁局長及家庭照顧者代表一同啟動焦點儀式，將一顆顆代表長照人員、長照機構及家庭照顧者的小球匯聚在一起，象徵小愛匯聚成大愛的團聚力，共同打造出愛與幸福的優質長照城市。

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，截至2023年10月底，台南市65歲以上老年人口共34萬5984人，約佔總人口數18.6%，長照服務人數已達3萬230人，累計服務1045萬840人次。期許透過表揚活動肯定及激勵長照服務人員、家庭照顧者及績優長照單位，也藉此讓民眾了解並肯定長期照顧服務專業，鼓勵更多人才投入長照行列，市府未來將持續透過長期照顧服務及家庭照顧者服務，讓有需求的民眾都能得到支持協助，建構完善的長照服務網。

社會局盧禹璁局長說明目前全台南巿長照服務人員共4853人，男940人，女3913人，此次表揚獎項分為「家庭照顧者楷模」、「專業服務人員類-高手如林獎」、「個案管理人員類-最佳拍檔獎」、「照顧服務員類-特別獎」、「照顧服務員類-服務卓越獎」、「照顧服務員類-資深敬業獎」、「居家服務督導員-敬業獎」及「2023年度居家式、社區式長期照顧機構評鑑優等單位」等8個獎項。

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年獲頒特別獎的彭凱榮，任職台南市私立暉秀綜合長照機構，兩年多前在家人的鼓勵下加入長照服務，他投入偏遠地區照顧服務工作，每周3天騎機車從東區到龍崎區提供服務，以服務家人的態度用愛心及細心服務每一位長輩，對於個案家屬秉持著幫助而非取代的想法提供服務，亦會透過分享照顧知識和技巧分擔他們的辛勞。他說看見照顧者的改變和進步，正是工作的最大回饋和成就感的來源，他始終懷抱著以長者為師的想法，認為每位長輩不同的人生經驗，都能讓他學習更多書本以外的人生道理。

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，有一群默默付出卻不求回報的家庭照顧者，因為與被照顧者多為親屬關係，長期貼身照顧的辛勞更是不在話下。今天18歲的林曉萱是今年家庭照顧者楷模中受獎年紀最輕者，林曉萱負責照顧行動不便的外婆已有7年之久，年紀尚輕的林曉萱在照顧過程中曾經因不熟悉照顧技巧而感到挫折，幸好在長照資源及社福單位提供協助下，大幅減輕她經濟及照顧負擔，今日家人也特別到場為曉萱加油打氣。另外一位值得鼓勵的家庭照顧者王洪春江女士，照顧行動不便的兒子長達47年，期間還歷經先生中風臥床，王洪春江使用長照資源來面對雙重照顧壓力，她感謝政府提供長照服務，分擔她的照顧壓力。

▲台南市社會局舉辦「台南市2023年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚活動」，黃偉哲市長親自頒發獎項肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局強調長照制度，意味著家庭照顧者不再孤單一人肩負所有的責任，市府透過社區、專業機構的協助，家庭照顧者可以得到更多的支持和幫助。社會局提供各式各樣的長照服務，包括日間照顧、居家照顧、家照服務等，以滿足不同家庭的需求，不僅減輕家庭照顧者的負擔，更確保長者獲得適當的照顧和陪伴，呼籲有需求民眾可至臺南市長期照顧管理中心網站申請或洽詢長照專線1966。

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關鍵字：

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