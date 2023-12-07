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蘇春槐率北美各地僑領拜會南市府　黃偉哲：盼台美交流更趨熱絡

▲半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長率員接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長率員接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，7日與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長特率新聞及國際關係處蘇恩恩處長、經發局林榮川局長接見貴賓。

▲半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長率員接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長提到，2024年是台南帶領台灣走上國際舞台後的4百年，這是一個歷史性的時刻，讓後人得以見證前人胼手胝足所留下的豐碩成果，「台南四百」主辦台灣燈會和國際蘭展等活動，黃偉哲市長歡迎僑胞們回來「白天看蘭花，晚上看燈會」。

▲半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長率員接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南是台灣最具代表性的歷史文化古都，同時也是引領台灣經濟的科技新城，台南正積極透過南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城以及其周邊的產學研單位來帶動半導體、電動車和再生能源的供應鏈，目前南部科學園區的產值已達到一兆四千億元，於今年成為全台科技園區之首。黃偉哲市長期望未來透過僑胞的協助，在產業、文化、觀光等領域開展與北美更多的合作。

▲半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長率員接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

團長蘇春槐理事長表示，台南不只是他的故鄉，女兒蘇姿丰也是在台南出生的，猶記2018年一家三口獲頒台南市卓越市民，家人都對這塊土地有深刻的情感，因此他相當樂見超微半導體(AMD)與台積電更多的合作，也希望未來在海外打拼的台灣人能帶回更優質的技術與資源，回饋給故鄉台灣以及台南。

▲半導體女王蘇姿丰的父親、紐約台灣會館蘇春槐理事長，與大洛杉磯台灣會館林榮松執行長及北美各地僑團拜會台南市政府，黃偉哲市長率員接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2023年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」成員由紐約、大洛杉磯、北加州、華府、聖地牙哥、溫哥華、休士頓等地的重要僑領組成，訪團拜會台南市政府之餘，亦參訪南美館、林百貨等景點。而出身台南的共同團長蘇春槐，是超微半導體(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰之父，2018年蘇家一家三口均以其典範與貢獻，獲頒台南市卓越市民，這是台南首次有一家人同時獲頒該獎項。

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