批綠營無法理性討論能源政策　柯文哲：需要與時俱進對核電的態度

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

第28屆聯合國氣候峰會（COP28）正如火如荼於杜拜舉辦，民眾黨總統參選人柯文哲今（9日）也有感而發地在臉書表示，自己在能源的立場，和微軟創辦人比爾蓋茲接近，也就是要發展再生能源，但也要「與時俱進對核電的態度」，此外，柯文哲還砲轟「民進黨在能源政策上，沒有理性、務實討論的空間」。

柯文哲提到，比爾蓋茲（Bill Gates）出席第28屆聯合國氣候峰會（COP28）接受彭博電視訪問時說「世界恐怕無法實現《巴黎氣候協定》將全球升溫控制在攝氏2度以內目標，如果能維持在攝氏3度以下已經萬幸」。

與此同時，柯文哲還點出，氣候科學組織有一份報告也警告，「若依當前速率排碳，可能6年左右全球就會升溫攝氏1.5度」。

柯文哲說，許多氣候科學家都強調「沒有所謂全球暖化安全值」，光是比前工業化時代升溫攝氏1.2度的現在，已見各種嚴重氣候災害，諸如極端高溫、野火、洪災和熱浪。

柯文哲進一步說明，比爾蓋茲認為，核融合、核分裂等核電技術，以及讓排碳大戶鋼鐵業採取友善環境的綠色鋼鐵製程，會是理想的解套辦法。

然而，柯文哲認為，比爾蓋茲並不僅是擁護核能，比爾蓋茲在做的，是致力於解決氣候問題。

柯文哲提及，比爾蓋茲投資再生能源，也有自己的核能發電公司TerraPower LLC用以投資核分裂以及核融合技術。「TerraPower這家公司已經在美國懷俄明州發展一個鈉核能反應爐的專案，預計能在2030年投入運行。」

此外，柯文哲透露，前幾天他提到COP28時，有些人以為他只是擁核，但他的態度跟比爾蓋茲在Bloomberg Television 的專訪中說「如果我們能讓核分裂或核融合變得安全且被廣泛接受，並且因為它不依賴天氣，且能變得非常經濟實惠，那麼它將非常適合互補我們正在大量投資的太陽能和風能」的這段話比較接近。

柯文哲進一步說明，除了太陽能與離岸風電，大家需要與時俱進的處理對核能的態度，但「執政黨設定非核家園的目標，連理性務實討論的空間都沒有」。

柯文哲強調，不能漠視核廢料如何處理等相關議題，他雖然不是專家，不過當美日等全球22國都提出了增加核能三倍的目標，以及比爾蓋茲大量投資在核能發電時，他相信一定有值得我們去了解的專業。

最後，柯文哲呼籲，當全球都在積極面對氣候變遷、「2050淨零碳排」的重要課題，對台灣來說，能源既是安全議題，也是經濟議題，「我們必須邀請跨領域的專家、深入討論，才能務實處理能源升級的議題，兼顧當下的現實與面對未來的前瞻性」。