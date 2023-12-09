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大陸 大陸焦點 特派現場

出殯隊伍被貨車撞飛！20死19傷「滿地屍體」　調查結果出爐

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西今（9）日公布「1·8」重大道路交通事故調查報告，當時一輛貨車撞向深夜出殯的隊伍，造成20死19傷。調查認定，該輛貨車不僅嚴重超載且超速，同時喪葬活動燒紙錢、放鞭炮形成煙霧，影響行車視線，最終釀成悲劇。

▲▼江西車禍。（圖／事故調查組供圖）

▲事故發生路段。（圖／事故調查組供圖）

綜合陸媒報導，這起事故發生在今年1月8日午夜12時50分，地點位於南昌市南昌縣幽蘭鎮桃嶺村路段，造成20人死亡、19人受傷。

親歷者表示，意外發生時，他們正在為一位親戚辦出殯儀式，現場有6、70人，突然一輛貨車撞過來，很多人都被撞到了。

該名親歷者說，「去世的老人是我大伯，今年81歲。當時儀式還有十來分鐘就完成了，我們就可以走了，車也在現場等了，結果發生了車禍。我老婆在車禍中遇難了，當場就不行了，她才43歲。」

▼事故發生現場。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼江西車禍17死22傷。（圖／翻攝自Youtube）

江西省政府事故調查組今日公布調查報告，經調查並綜合分析認定，一方面程姓駕駛人駕駛贛H52958/贛HH089掛重型半掛牽引貨車，途經前方因煙霧影響視線的路段仍超速行駛，遇緊急情況未採取有效安全避讓措施，且車輛嚴重超限超載，致使制動性能下降制動距離延長，連續碰撞送殯人員，是造成事故發生的因素之一。

另一方面，喪事活動組織者及參與者安全意識淡薄，喪事活動違法佔用公路開展「路祭」活動，未採取任何安全防護措施，且在「路祭」過程中燒紙錢、燃放爆竹形成煙霧，影響行車視線，也是造成事故發生的因素之一。

▲▼江西車禍。（圖／事故調查組供圖）

▲▼肇事車輛。（圖／事故調查組供圖）

▲▼江西車禍。（圖／事故調查組供圖）

報告提到，該輛贛H52958/贛HH089貨車最大允許總質量4萬9000千克（49噸），事故發生後實測該車事故發生時裝載碎石總質量7萬9980千克（79.98噸）。經查，貨車實際所有人為多裝載貨物，於2022年12月26日將貨廂欄板上加裝圍擋，圍擋超出貨車車廂高度約30公分。

調查報告建議，追究肇事車輛程姓駕駛、肇事車輛許姓實際所有人、肇事車輛直接管理人等人員刑事責任；對在事故調查中發現的地方黨委政府、有關部門和國有企業的公職人員履職方面存在的問題等線索，事故調查組將移交紀檢監察機關進一步調查並處理。

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關鍵字：

江西車禍出殯隊伍被撞喪葬隊伍被撞貨車撞出殯隊伍

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