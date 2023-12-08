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台南服飾店凌晨大火濃煙狂竄　3人嗆傷受困陽台...雲梯車救出送醫

▲台南東區東門路一段1家服飾店凌晨發生火警，消防人員全力滅火，並救出人嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南東區東門路一段1家服飾店凌晨發生火警，消防人員全力滅火，並救出人嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區東門路一家服飾店，8日凌晨4時53分許發生火警，1樓有明火濃煙竄出，3人受困陽台，台南市消防局119報案台，出動東門消防分隊等20車47人前往搶救，消防人員以雲梯車自3樓救出2人，隨後入內搜救在2樓救出1人，3人分別是一對父子及女性友人，3人輕微嗆傷均送醫就治，火勢30分鐘內撲滅。

▲台南東區東門路一段1家服飾店凌晨發生火警，消防人員全力滅火，並救出人嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南東區東門路一段1家服飾店凌晨發生火警，消防人員全力滅火，並救出人嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局119報案台據報，火場為4樓鋼筋混凝土連棟建物，1樓處有明火竄出，3人受困陽台，消防人員到場後，除接駁水帶搶救外，並馬上以雲梯車陸續在2、3樓救出70歲父親、38歲兒子及45歲女性友人，3人輕微嗆傷以救護車送醫就治。2樓後方受困的女子，火災發生時發現房間外面有大量濃煙，立即實施「關門」動作，將房門關上，阻止濃煙進入，並持續與外部人員保持電話聯繫，直至消防人員接觸後將其成功救出。

▲台南東區東門路一段1家服飾店凌晨發生火警，消防人員全力滅火，並救出人嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在消防人員全力搶救下，火勢於凌晨5時19分撲滅，並進行殘火處理及排煙作業。初步勘查，1樓服飾店燃燒面積約20平方公尺、2樓5平方公尺，現場未裝設住警器，起火原因及財物損失，目前由消防局調查處理中。

▲台南東區東門路一段1家服飾店凌晨發生火警，消防人員全力滅火，並救出人嗆傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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