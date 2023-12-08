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25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」：有女友的男生46個

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一名女網友自稱已至少與175人發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「再吃150個我就從妖成仙了」一名25歲的女網友分享自己的性愛經歷，並將對象的職業一一記錄PO網，引起網友討論。

該名女網友發文表示，「25歲了目前被我吃掉男生總共，學生47位、警察3位、職業軍人11位、攝影師16位、男模32位、YouTuber7位、歌手1位、演員2位、大學講師1位、有女友的男生46、人夫未知、饒舌歌手9位」，上述共計175人，「再吃150個我就從妖成仙了」。

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▲▼25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」：再150人就成仙了。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲女網友原文如上。（圖／翻攝爆廢1公社）

這篇PO文被網友轉貼到臉書社團「爆廢1公社」，感嘆「民風敗壞啊」，吸引7400多名網友按讚留言，「放心，再吃下去妳就升天了」、「會不會成仙不好說，一些有的沒的應該會先安裝完畢」、「會不會是倩女幽魂裡的黑山老妖」、「真可怕，吃這麼多人，真是食人魔」、「只有我看到重點嗎?有女友的男生46個」、「人人都會有幻想的事情，但是我勸妳還是快點從夢裡醒來吧」。

也有人說，「說真的男生能玩女生也能玩吧」、「如此敗壞社會風氣！可惡至極！為了匡扶漢室，請給我聯絡方式」、「妳還有時間算⋯那也沒什麼了不起的」、「當你在解鎖成就的同時，對方也在解鎖成就」。

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