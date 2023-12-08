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社會 社會焦點 保障人權

沒關除濕機就出門！石碇民宅鐵皮頂狂冒黑煙　消防急灌救

▲新北石碇鐵皮頂樓冒出濃煙，警消抵達迅速將火勢控制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北石碇鐵皮頂樓冒出濃煙，警消抵達迅速將火勢控制。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市石碇區今天（8日）下午1時許，消防隊對面一處民宅頂樓冒出黑煙。民眾見狀，立即撥打119請求協助。警消抵達，發現一處民宅的3樓頂加蓋鐵皮冒出濃煙，警消立即佈水線，將火勢侷限於頂樓，並未波及其他樓層。由於屋主表示，屋內並無其他人，屋內僅開啟除濕機，警消不排除火警是除濕機造成，至於火警發生的確切原因，有待進一步調查。

據了解，現場為新北石碇東街某民宅，起火處在3樓加蓋的神龕及1間套房，燃燒面積約25平方公尺。警消詢問，屋主表示出門前，神龕沒點香、蠟燭，套房內有開啟除濕機，但不確定起火原因是否為除濕機。本次火警出動1中隊3分隊共計10車23人前往救援，所幸，未造成人員傷亡，起火原因仍待進一步釐清。

▲新北石碇鐵皮頂樓冒出濃煙，警消抵達迅速將火勢控制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲起火處在3樓加蓋的神龕及1間套房，燃燒面積約25平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第四大隊提醒，民眾在家中使用電器設備時，應注意插座、電線是否老舊或損壞，避免發生短路或過載引發火災，並建議民眾能在家中裝設住宅用火災警報器，可以在火災發生初期提醒熟睡或仍不知發生火災的民眾，為保障民眾居家防火安全，鼓勵民眾自行採購安裝，藉由高分貝警示音提醒住戶，及時發揮警示效果，爭取更大的逃生避難及火災初期應變時間。

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石碇火警除濕機

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