國3南下47K小貨車突冒煙起火　司機路肩呼救「車燒剩骨架」

▲國3南下47K小貨車起火燃燒，警消抵達迅速將火勢熄滅。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

國道3號南下47公里處，今天（7日）上午11時許，一輛小貨車底盤突然冒出大量濃煙，司機連忙將車停放路肩，並撥打119請求協助，警消獲報抵達，發現駕駛自行脫困站在車外，警消人員迅速佈水線搶救，目前火勢已經熄滅，至於起火原因仍待進一步釐清。

據了解，男子駕駛該輛小貨車，沿著國道3號南下行駛，行經中和交流道往土城方向，在41公里處時，發現車底開始冒煙，駕駛連忙將車停靠在路肩，下車察看後，發現底盤處冒出火光，立即撥打119求救。警消抵達找到駕駛，發現他並無受傷，現場並未影響交通，但行經駕駛請減速通過。

▲小貨車行駛中底盤突然冒出大量濃煙。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第七大隊長鄭向晃表示，針對火燒車事件，多為車輛故障所致，呼籲車輛使用人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、車窗清潔液）等，以降低車輛故障機率。

▲警消人員迅速將火勢熄滅，所幸未造成人員傷亡。（圖／記者陸運陞翻攝）