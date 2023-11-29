　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

▲iPhone 15系列霸榜，包辦前三名。（圖／傑昇通信）

▲iPhone 15系列霸榜。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

根據市調機構最新調查結果，2023年10月台灣智慧手機市場銷售量共賣出逾53萬台，不僅較上月挹注9.1萬台，銷售額再成長21%，整體成績穩定成長；進一步觀察手機品牌銷售佔比排名，傑昇通信表示，iPhone 15系列新機轟炸全台，蘋果以52.9%過半的市占率，持續蟬聯第一，也是最接近疫情前水準的一次，其他品牌表現像是三星市占率則以20%排名第二，OPPO則是8.7%，vivo及紅米市占分別為5%與4.4%。

傑昇通信分析手機品牌市占前五名的銷量與銷售額，10月整體手機市場受惠蘋果iPhone 15新機上市，不僅蘋果本月52.9%的市占率過半，品牌整體銷量也較上月增加34%，更因單機單價提高，銷售額更成長四成。進一步比對去年同期，較iPhone 14上市時銷量略減2%，傑昇通信坦言與Pro以上旗艦系列開賣首月到貨量少，造成市場缺貨關係直接。

▲2023年10月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信）

▲2023年10月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信）

本月蘋果的前三名單機，皆為規格有感提升的iPhone 15系列，像是充電接口全系列改為USB-C、導入獨有的動態島介面，以及首次導入潛望鏡頭的iPhone 15 Pro Max，也是到貨時間最長的機型，仍不減果粉對其熱愛，傑昇通信認為，智慧手機市場尚未度過景氣寒冬，但果粉推升的換機潮仍令第一波上市買氣大好，預期旗艦機的買氣有望持續到年底。

本月市占排名第二的三星，十月市占率20%，與上月22.8%相比，銷量也有5%的成長，傑昇通信觀察，榜上前三名機型都是熱賣的A系列，像是Galaxy A54（8GB/256GB）及A14（4GB/64GB）及A34（6GB/128GB）；值得注意的是，Galaxy A54（8GB/256GB）不僅是安卓陣營唯一賣贏iPhone的單機，本月單機銷量更提升逾3成，顯見不僅規格不俗的A系列中階機型，現階段通路價格幾乎萬元有找，難怪人氣依舊居高不下。

ET快訊
台灣10大最強泡麵！　泡麵之神排名出爐
Google雲端驚傳資料遺失！　官方急提醒
美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％
快訊／天兵媽闖禍！　2歲女童被鎖車內
張育成下一步「不排斥台灣」！　歡迎中職各隊來談
37歲女星莊群施爆「死因是腦出血」！閨蜜淚PO遺容照
不只手搖杯正妹！　高雄「水果攤之花」掀暴動
賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：「獨獨配」別自討沒趣

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

Google雲端驚傳資料遺失！官方急提醒千萬「別做這些事」

電話簡訊詐騙仍佔大宗　調查：台灣6成民眾每周遇到一次詐騙

三全音要回歸了！蘋果iOS 17.2新測試版可自訂通知音效

蘋果初級M3 MacBook Pro記憶體僅8GB　外媒批：只能拿來看網頁

iPhone 15螢幕出貨量比前代高16%　三星供應佔8成

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

LINE日本母公司遭駭客入侵　台灣近百筆資料外洩

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

Google雲端驚傳資料遺失！官方急提醒千萬「別做這些事」

電話簡訊詐騙仍佔大宗　調查：台灣6成民眾每周遇到一次詐騙

三全音要回歸了！蘋果iOS 17.2新測試版可自訂通知音效

蘋果初級M3 MacBook Pro記憶體僅8GB　外媒批：只能拿來看網頁

iPhone 15螢幕出貨量比前代高16%　三星供應佔8成

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

LINE日本母公司遭駭客入侵　台灣近百筆資料外洩

基隆夜生活攻略！7間超讚酒吧被激推　一杯綠茶梅酒只要100元

快訊／大鐵架險勾魂！高雄貨櫃車中招　駕駛艙「垂頭爛毀」釀1傷

林口出現「台灣獼猴」逛大街！悠哉扶在欄杆　7秒奔跑片曝光

小嫻「我借不借錢關你屁事」！突PO真實心聲：互相尊重不是很好嗎

船隻故障緊急停靠梧棲漁港！烏克蘭1家3口：台灣人好友善

快訊／首鬆口談核能　賴清德：台灣是進步的社會，不會排斥科技

柯辰勳《紅人榜》好友曝「才約好見面」！揭他私下暖舉：沒事了不痛了

大駡清零遭封殺！陸前首富獨子「新身分現身」　穿球鞋衛衣見高官

北京會尊重台灣社會選舉結果？　國台辦僅痛批賴蕭是「害台配」

曾峻岳再登上國際新秀排行！徐若熙首度上榜

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

3C家電熱門新聞

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

Google雲端驚傳資料遺失！官方提醒「別做這些事」

三星Galaxy S24成首款AI手機　已申請多項商標

三全音要回歸了！蘋果iOS 17.2新測試版可自訂通知音效

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

電話簡訊詐騙仍佔大宗　調查：台灣6成民眾每周遇到一次詐騙

蘋果iOS 17傳「死機」災情　強制關機重啟iPhone解決

蘋果初級M3 MacBook Pro記憶體僅8GB　外媒批：只能拿來看網頁

LINE日本母公司遭駭客入侵　台灣近百筆資料外洩

三星傳明年推Galaxy A25 5G　價格1萬元起、4色可選

冠軍寶座換人坐！10月手機熱銷出爐　iPhone 15 Pro僅排第二

iPhone小技巧！按住快門「直接切換成錄影模式」

iPhone 15螢幕出貨量比前代高16%　三星供應佔8成

LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」

更多熱門

相關新聞

iPhone 15螢幕出貨量比前代高16%　三星供應佔8成

iPhone 15螢幕出貨量比前代高16%　三星供應佔8成

根據螢幕供應鏈調查公司 DSCC 公佈的最新報告，今年 iPhone 15系列螢幕出貨量情況，出貨量要比iPhone 14系列機型高出16%，比 iPhone 13系列高出 21%。

冠軍寶座換人坐！10月手機熱銷出爐　iPhone 15 Pro僅排第二

冠軍寶座換人坐！10月手機熱銷出爐　iPhone 15 Pro僅排第二

好市多黑五隱藏版iPhone 15下殺9折

好市多黑五隱藏版iPhone 15下殺9折

蘋果官網下單　iPhone 15卻變「安卓山寨機」

蘋果官網下單　iPhone 15卻變「安卓山寨機」

iPhone 15 Pro Max成本比前代高37.7 美元

iPhone 15 Pro Max成本比前代高37.7 美元

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

《紅人榜》柯辰勳走了于美人悲泣

37歲女星莊群施「頭暈30分鐘突身亡」！死前狂吐胃酸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面