iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

▲iPhone 15系列霸榜。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

根據市調機構最新調查結果，2023年10月台灣智慧手機市場銷售量共賣出逾53萬台，不僅較上月挹注9.1萬台，銷售額再成長21%，整體成績穩定成長；進一步觀察手機品牌銷售佔比排名，傑昇通信表示，iPhone 15系列新機轟炸全台，蘋果以52.9%過半的市占率，持續蟬聯第一，也是最接近疫情前水準的一次，其他品牌表現像是三星市占率則以20%排名第二，OPPO則是8.7%，vivo及紅米市占分別為5%與4.4%。

傑昇通信分析手機品牌市占前五名的銷量與銷售額，10月整體手機市場受惠蘋果iPhone 15新機上市，不僅蘋果本月52.9%的市占率過半，品牌整體銷量也較上月增加34%，更因單機單價提高，銷售額更成長四成。進一步比對去年同期，較iPhone 14上市時銷量略減2%，傑昇通信坦言與Pro以上旗艦系列開賣首月到貨量少，造成市場缺貨關係直接。

▲2023年10月台灣手機銷售量佔比排名。（圖／傑昇通信）



本月蘋果的前三名單機，皆為規格有感提升的iPhone 15系列，像是充電接口全系列改為USB-C、導入獨有的動態島介面，以及首次導入潛望鏡頭的iPhone 15 Pro Max，也是到貨時間最長的機型，仍不減果粉對其熱愛，傑昇通信認為，智慧手機市場尚未度過景氣寒冬，但果粉推升的換機潮仍令第一波上市買氣大好，預期旗艦機的買氣有望持續到年底。

本月市占排名第二的三星，十月市占率20%，與上月22.8%相比，銷量也有5%的成長，傑昇通信觀察，榜上前三名機型都是熱賣的A系列，像是Galaxy A54（8GB/256GB）及A14（4GB/64GB）及A34（6GB/128GB）；值得注意的是，Galaxy A54（8GB/256GB）不僅是安卓陣營唯一賣贏iPhone的單機，本月單機銷量更提升逾3成，顯見不僅規格不俗的A系列中階機型，現階段通路價格幾乎萬元有找，難怪人氣依舊居高不下。