屏東聖誕節主燈「造夢廠」路口　周六日啟用行人專用時相

▲屏東市中華路與公園路口每周六、日啟用「行人專用時相」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市中華路與公園路口2023屏東聖誕節主燈「造夢廠」完成，屏東警分局於每周六、日也正式啟用「行人專用時相」，讓用路人獲得更安全、更舒適的行走體驗。

屏東警分局說，「行人專用時相」」即行人綠燈與行車綠燈將會分開亮行，也就是該路口所有的行人綠燈將會一起亮起，同時所有車道號誌則會顯示紅燈；在該時相內，車輛將全面靜止，只有行人可以通行。

屏東警分局指出，由於每週六日夜間18至20時的尖峰時段，會場周邊停車場常一位難求，請減少駕駛汽車前往，或提早停放在會場外的合法停車區域。

另建議外地遊客建議多搭乘台鐵，自屏東火車站前往會場只需15分鐘，又可在站內美食街、屏東夜市或沿途知名店家用餐，免受塞車之苦。

分局長蔡培元表示，「行人專用時相」的啟用，有助於減少行人揣測車輛是否停讓，駕駛人苦等行人通行的尷尬場面，提供行人安全穿越路口的專屬時段，請民眾善加利用，切勿無視燈號或行人穿越道的範圍，恣意在車陣中穿梭，徒增其他用路人的風險；駕駛人在行經會場周遭路段時，也請減速慢行，耐心禮讓多一點，衝突危險少一分。