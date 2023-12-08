兩年26億條訊息外洩　蘋果力推iCloud加密保護

▲資訊外洩事件增加。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布相關訊息指出，在過去 2 年時間裡，有超過 26 億條記錄，用戶因個人訊息洩漏而受到危害。資料外洩的次數在 2013 年到 2022 年間翻了三倍，僅在過去兩年內就危害了多達 26 億份個人記錄，且在 2023 年進一步惡化。

蘋果援引麻省理工學院教授Stuart Madnick 博士的一項研究結果，光是在美國，2023 年前9 個月的資料外洩次數就比此前最多的一年還高出近20%。一項 2023 年的調查發現，超過 80% 的洩漏涉及儲存在雲端的資料。從 2021 年到 2022 年，針對雲端基礎設施的攻擊增加了近一倍。

一部分原因是勒索軟體集團越來越多地將消費者資料作為目標，一些不法活動也透過侵害供應商或他們的產品來攻擊消費者。勒索軟體的威脅在2023 年進一步加劇，2023 年9 月一個月內報告的攻擊事件就比2022 年前三季多近70%。

實際上，專家發現，2023 年9 月內發生的勒索軟體攻擊次數比2022 年全年還要多。代表美國和世界各地出現值得警惕的趨勢。在英國、澳洲和加拿大，2023 年上半年遭洩漏的帳號比2022 年同期翻了近一番。

蘋果表示iCloud 預設使用端對端加密保護14 類敏感數據，包括iCloud 鑰匙圈密碼和健康數據等等。使用者啟用iCloud 增強資料保護後，使用端對端加密保護的資料類型會增加到23 類，增加的類型包括iCloud 備份、備忘錄和照片等。