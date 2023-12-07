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賈伯斯稀有簽名曝！1976年支票「116萬落槌」　價值翻9千倍

▲▼賈伯斯（Steve Jobs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 賈伯斯以不愛簽名出名。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）1976年開給電子零售商RadioShack一張面額4美元的簽名支票，6日由波士頓RR拍賣行（RR Auction）以逾3萬6000美元價格落槌，價值翻漲逾9000倍。

《衛報》報導，這張有賈伯斯簽名的4美元（約新台幣126元）支票由富國銀行加州洛思阿圖斯（Los Altos）分行的「蘋果電腦公司」（Apple Computer Company）帳戶開出，6日以3萬6850美元（約新台幣116萬）價格拍出，成為賈伯斯簽名和紀念品熱門市場新寵。

這張支票由一名私人收藏家從1990年代收藏至今，上頭寫著蘋果公司第一個官方地址，位於加州帕羅奧圖市154街韋爾奇路770號。

RadioShack則被拍賣行形容為個人電腦革命的無名英雄，蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）會花好幾個小時在店裡晃來晃去，「20世紀最大的科技創新都在不同程度上歸功於這家總部位於波士頓的電子零售商。」

▲▼ 賈伯斯1976年的簽名支票。（圖／翻攝自RR Auction官網）

▲▼ 賈伯斯1976年的簽名支票。（圖／翻攝自RR Auction官網）

▲▼ 賈伯斯1976年的簽名支票。（圖／翻攝自RR Auction官網）

賈伯斯以不愛簽名聞名，1976年簽下一張面額9.18美元的蘋果電腦公司支票，去年以5.5萬美元（約新台幣173萬）價格成交；同年另一張開給Elmar Electronics公司的13.86美元支票則在今年3月以3萬7564美元（約新台幣118萬）拍出。

他在1973年發出的「電子技術或設計工程師」求職信上的署名，被拍賣行列為賈伯斯已知最早的簽名，2018年以17萬4757美元（約新台幣551萬）售出。

1976年，21歲的賈伯斯和沃茲尼克、韋恩（Ronald Wayne）簽署的蘋果公司創立合約則在2011年12月由蘇富比拍賣行以159.45萬美元（約新台幣5030萬）拍出。

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