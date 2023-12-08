彰化惡男果園綑女友　西瓜刀狂砍「芭樂公主」20刀...斷臂奪命　

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉昨(7日)發生一起駭人情殺案， 50歲賴男不滿47歲鄭女要分手，趁她在芭樂果園工作時，撂來張姓員工用膠帶將她綑綁，再拿西瓜刀不斷的揮砍20多刀，左手臂幾乎被砍斷，當場失去生命跡象，當家人發現時，人已倒臥血泊中，送醫不治，而兇嫌逃逸後躲在田中鎮，警方已將人逮捕，訊後依殺人罪嫌偵辦，警方將於上午10點說明。

▲彰化男芭樂園綑女友 她被「西瓜刀砍20刀」斷臂亡。（圖／民眾提供）

消防局於上午9時47分據報，有創傷救護案件，立即調派溪州消防分隊前往緊急救護，現場發現鄭女左手及臀部有創傷，經評估後心肺功能已停止，現場予以急救處置，家屬要求送往員林基督教醫院，於10時35分到院，仍宣告不治。

據悉，芭樂果園為鄭女負責經營，由於外型出眾，是當地民眾眼中的「芭樂公主」，鄭與賴為男女朋友，兩人交往超過2年，近日鄭女提分手，賴男懷疑她移情別戀醋勁大發，與平常跟著他工作的張姓男子，趁著鄭女在芭樂園內工作時，先用膠帶將雙腳纏繞，接著再拿出預藏的西瓜刀朝她雙肩、背部、臀部、左上肢、右臂、右膝等處，發瘋似的狠砍，左手臂幾乎被砍斷，現場血流如注，家人久等不到鄭女返家，跑到果園一看，她全身滿是刀痕，立即報警消求助。

案發後北斗分局立即成立專案小組，沿線調閱路口監視器影像追緝兩名犯嫌所駕駛之車輛，由北斗警分局長吳詠傑率隊展開地毯式搜索，分局長率先於田中鎮中南路一帶發現犯嫌使用車輛，立即集結警力進行逮捕，本案於4小時內火速破案，順利逮捕賴姓主嫌及張姓犯嫌，並查扣兇刀等證物，全案經警方偵訊後釐清相關案情，依殺人罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲警方將嫌犯壓制逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方調查發現，賴男自己也有芭樂園，張男則是賴的友人，大家都住在附近，也都認識，賴男於6日先前往商店購買西瓜刀，隔天再預謀犯案，犯案動機則是不滿鄭女打算分手，犯案後逃往住家二水附近田中鎮一帶被逮。

北斗分局提醒，故意殺人罪可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，呼籲民眾如有感情糾紛應理性溝通，使用暴力無法解決問題，切勿意氣用事導致憾事發生，有任何犯罪行為，警方絕對竭盡全力查緝到案，勿枉勿縱，淨化社會治安。

