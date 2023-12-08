桃園攜手賽仕電腦軟體　共推「實踐AI 智慧政府」

▲桃園攜手賽仕電腦軟體，共推實踐AI智慧政府。（圖／資訊科技局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市政府資訊科技局7日與美商賽仕電腦軟體(SAS Institute Inc.)及中華民國電腦學會，共同舉辦「實踐AI 智慧政府研討會」，會上邀請SAS公司多位AI領域之專家顧問，分享國際間政府部門運用AI的成功案例、政府部門在AI施政中的經驗與挑戰，以及如何透過AI技術強化公共管理的精確度與效益。

資訊科技局局長吳肇銘說，張善政市長上任以來致力打造以科技驅動市政的運作模式，率先成立「智慧桃園推動委員會」，透過「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」與「數位培力」4大面向整合市府內部資源，期以智慧方法提升行政效能。在各局處積極的合作努力下，目前市府在大數據及AI技術應用方面都逐漸展現豐碩的成果。





在大數據方面，市府積極規劃「戰情室暨大數據中心」，整合水務、交通、海岸環境監測、環保、消防、警察等單位的資料數據，進行跨局處資料分析，建立預警機制，協助市府應對重大突發事件；另外還透過建置「市政數據視覺化互動系統」，以視覺化儀表板呈現各項市政數據，即時了解市政發展現況及趨勢，未來擴大應用範圍至災防、公衛、環保和治安等領域，以落實智慧治理的重要目標。



此外，在AI技術應用上，今年6月市府啟動「靜桃計畫」專案，利用AI人工智慧稽查噪音車輛，減輕人力負擔，執法過程蒐集到的數據還可進行分析，提升科技執法精準度；勞動局與工務局則合作建置「施工智慧安檢系統」，以AI影像辨識確保工地現場與人員符合安檢規定，保障工地人員安全；在河川保護方面，環保局則結合IoT物聯網及AI影像辨識技術導入「AI水色辨識系統」，自動將異常水色圖像傳訊到環境污染監控中心，強化即時稽查及自動監控的目的。



吳肇銘局長強調，在新興科技的助力下，桃園市政府也將與時俱進，並與國際接軌，持續精進數位治理能力，將數位科技及應用導入市政領域，致力打造桃園成為全台科技首都及亞洲智慧新都，實現友善、宜居、宜業的智慧城市目標。