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桃園科技市長出手幫資安開藥方　盤點資源...規劃異地備援機制

▲桃園未設資安完整異地備援

▲桃園未設資安完整異地備援，市府資訊科技局曝原因。（圖／擷取自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市政府缺乏異地備援機制，資訊科技局王智弘局長1日指出，原本應在升格後就建置完整的異地備援機制，新市府團隊去年底上任後，才發現尚未執行，且今（112年）年度預算已於去年編列，僅提供資訊作業之基礎維運。

為加速市府落實異地備援，市長張善政已責成資科局，提報計畫納入中央增額統籌分配稅款，目前針對既有機房，強化綠能減碳，另擇他地建置異地備援機制，以確保資訊服務不中斷。

資訊科技局表示，現有異地備援項目，是依據網站流量分析民眾造訪本府前5大熱門服務，將「官方入口網、衛生局網站、covid-19防疫資訊站、災防快訊網站及新聞處網站」等5個網站，辦理雲端運算資源租賃，每日定期備份並檢視資料正確性與可用性。

另外，針對重要資安、網路及認證機制紀錄(Log)，進行磁帶備份並異地保存至銀行保險箱。不過，囿於市府年度經費限制，資訊預算額度僅能提供維持基礎維運，例如：既有資訊系統維運、對外專線費用、網路設備主機與個人電腦防護。

資訊科技局指出，因年度資訊預算限制，無法建立完整異地備援機制，本市目前透過強化資安防護作為，以確保資安事件發生時，能夠進行緊急損害控制與復原作業。透過資安監控，結合中央與地方情資分享機制，當發現網路異常封包或攻擊行為時，立即採取必要措施。

資訊科技局強調，由於今（112年）年度預算已於去年編列，爰例僅供資訊作業基礎維運，但異地備援機房之重要性刻不容緩，資訊科技局刻正依市長指示，積極盤點重要核心與業務關鍵系統所需之空間與運算資源，規畫辦理異地備援機制，防止主要作業場所發生災害時可能帶來的傷害。

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