年末新春聚餐加入「這威」！歡樂時光更精彩

▲帝亞吉歐推出「酩家首選・歡聚饗宴」，前往合作餐廳並指定「尾牙春酒菜單」，每份菜單均含一支特色酒款！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

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就要和2023說再見！鎖定聖誕跨年揪友聚餐玩樂，也為自己辛苦了一年好好犒賞自己吧！國際威士忌領袖集團帝亞吉歐Diageo即日起至2024年3月31日推出「酩家首選・歡聚饗宴」，活動期間前往合作餐廳並指定「尾牙春酒菜單」，每份菜單均含一支特色酒款，獨家包套優惠價比分開購買桌菜及酒款更經濟實惠，搭餐享用也更對味！

盤點北中南推薦餐廳＋當家料理！再配「這威」就對了

台北・陶然亭

推薦搭餐酒・蘇格登醇金13年

老字號餐廳「陶然亭」為米其林入選餐廳，正宗北平烤鴨、酸菜白肉鍋、陶然鍋餅等招牌料理以及桌邊片鴨秀！經典的中式菜系，適合「蘇格登醇金13年」搭餐享用！少見的貴腐酒桶過桶，盈滿西洋梨、柑橘、檸檬等清爽果香，亦有蜜桃、莓果等濃郁熟成果香，別具層次的果香能為風味獨具的中式菜餚，帶來口感與風味上的享受。

台中・台中担仔麵-華美街

推薦搭餐酒・蘇格登醇金13年

1986年創立，以澎湖直送海產聞名、口碑極好的台中老字號海鮮餐廳，經典菜色包括：海鮮刺身拼盤、清蒸海上鮮、錢鰻燉子等。新鮮上桌的海鮮刺身拼盤爽脆彈牙，口中帶有海味鮮甜的同時，搭配上蘇格登醇金13年威士忌，幫味蕾帶來檸檬、柑橘等清爽酸甜的水果風味，同時享受海鮮香甜和威士忌醇厚豐味的完美結合。

高雄・城市部落

推薦搭餐酒・蘇格登醇金13年

原住民風味餐廳「城市部落」，以講究食材搭配的料理手法，一舉擄獲饕客味蕾，招牌桶烤雞、雨來菇海鮮羹和排灣樹豆大豬腳等皆是招牌首選。推薦與之搭配的酒款一樣也是「蘇格登醇金13年」！貌似不同風格的狂野與優雅，竟能透過餐酒搭配完美交融，值得老饕一試！





年末聚會去哪吃？交給最懂安排的夥伴—帝亞吉歐

年末聚餐約會還沒有idea約哪裡適合嗎？在拿起手機加入「帝亞吉歐LINE官方帳號」，跟著官方推播的「年末歡聚餐廳推薦」回答問題，帝亞吉歐就會推薦適合聚會的店家，貼近需求的解答服務，展現帝亞吉歐想帶給消費者的質感歡樂體驗。

即日起至2024年3月31日，透過「帝亞吉歐LINE官方帳號」推薦，讓你年末聚餐選出更適合的場所，歡聚更盡興。精選酒款包括約翰走路雪莉桶15年、約翰走路XR21年、慕赫12年、慕赫16年。把握難得時光，在年末新春的氛圍中，揪知己夥伴品味佳餚。

快來體驗專屬於你的「年末歡聚餐廳推薦」→ https://bit.ly/47T7n2A

詳請請見活動網頁→ https://bit.ly/4a29TW0

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