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社會 社會焦點 保障人權

2校職員路口車禍！她高速閃車「飛進田中」撞樹亡　驚悚影曝光

記者王兆麟、閔文昱／花蓮報導 

花蓮縣吉安鄉7日上午驚傳死亡車禍，28歲胡姓校護從卓溪鄉開車到新城鄉上班，途中疑似為閃避左轉車，衝進中央路與稻香路口旁的農田，並撞上田中土地分界樹，造成轎車車頭嚴重變形，胡女也當場失去生命跡象，送醫不治。路口監視器畫面稍早也曝光了。

這起事故發生在7日早上8時，胡女沿中央路一段北上直行，見李女左轉稻香路口時，為了閃避而失控衝入農田，撞上田裡的樹木，警消獲報到場時，胡女因頭、胸部受到嚴重衝擊，當場失去呼吸心跳，送往慈濟醫院急救後，仍傷重宣告不治，李女及小孩則無傷。

▲胡姓女駕駛衝進農田再撞樹，當場無生命跡象，經緊急送醫仍不治。（圖／民眾提供）

▲胡姓女駕駛衝進農田再撞樹，當場無生命跡象，經緊急送醫仍不治。（圖／民眾提供，下同）

根據路口監視器畫面，只見李女駕駛的白色轎車當時並未停下車查看對向有無來車，見一輛白色皮卡通過後就緩緩左轉向稻香路駛去，不料此時胡女駕駛的黑色轎車高速駛來；胡女為了閃避李女轎車，當場調轉車頭並飛落一旁田中，隨後消失在監視器畫面中。

▲胡女為閃避左轉車，駕車衝進田中。（圖／民眾提供）

警方表示，來自台東的胡女為大漢技術學院的校護，準備去學校上班，38歲李女則是東華大學職員，載小孩去上學後也要到學校上班。初步調查，李女、胡女皆無酒駕，也持有合格的駕照，詳細肇責還有待進一步調查釐清。

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