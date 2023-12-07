汐止中正市場成扒竊熱區！便衣警埋伏+增設監視器　成功連逮2賊

記者張君豪／新北報導

新北汐止區中正市場是當地知名傳統菜市場，每逢假日人潮洶湧，但近期卻有竊賊趁人潮擁擠之際行竊市場內的攤商。經中正市場自治會、里長多次向警方反映，汐止分局長黃國政指示偵查隊及汐止派出所成立專案小組進行追查；警方並同步輔導攤商裝設監視器，杜絕慣竊扒手再度登門造成民眾財產損失。

▲汐止中正市場日前扒竊頻傳、警方規劃勤務投入大批警力見效、接連逮到兩名涉案竊嫌。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



汐止警方表示：經過與市場自治會、里長多次會勘後，警方建議攤商增設商家監視器防範竊案發生。分局並每日編排巡邏勤務提升見警率。並增派偵查隊便衣刑警在市場內察看可疑對象。





22日上午9時許該市場內五金行被偷走一瓶香水，接著在27日，一家服飾店店也遭一名不明女子行竊內襯上衣及褲子，總共損失近新台幣2千餘元，警獲報後利用建議店家增設的監視器畫面鎖定犯嫌，並在11月30日將涉案犯嫌陸續傳喚到案。

雖然2嫌到案後，表示願意賠償店家，但因竊盜案屬非告訴乃論，警訊後將兩人依竊盜罪嫌送至士林地檢署偵辦。汐止警方指出：隨著年關將近，市場採買年貨的人潮預計將更加擁擠。警方將從12月起至過年期間，全力防範各種竊案的發生，並加強防詐、防竊宣導，以維民眾財產安全。

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