0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛　目擊者曝恐怖過程

記者鄧木卿、游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市西屯區台灣大道、福林路口，今（7）日發生休旅車撞待轉區停等騎士的恐怖車禍，警方清查，車禍造成7部機車被撞、7人受傷，所幸均無生命危險。目擊者說，肇事駕駛在未減速的情況下，「宛如保齡球般」直接撞上待轉區的多名騎士，相當可怕。據了解，肇事者為粄條業者林姓男子，警方對其酒測無酒精反應，他辯稱中午返家時精神不濟，釀成車禍，詳細情形由警方進一步釐清。

▲台灣大道、福林路口發生休旅車撞7部待轉機車。（圖／民眾提供）

警方調查，林姓男子（32歲）7日下午1時25分，駕駛自小客沿台灣大道慢車道往市區方向行駛，行經台灣大道與福林路口時，衝撞7部於福林路待轉區的機車，造成黃男（26歲）、陳男（21歲）、龔女（62歲）、高男（28歲）、劉男（52歲）、蔡男（58歲）及郭男（48歲）等7人全身多處擦挫傷，分別送往台中榮民總醫院與中港澄清醫院救治，沒有生命危險。

▲事故造成7人受傷送醫。（圖／民眾提供）

路口監視器顯示，多部機車停等於待轉區，突然一輛黑色休旅車從遠方慢車道快速衝來，毫無減速的情況下直接撞進待轉區，多部機車應聲倒地，機車零件散落一地，過程中還有一名男騎士原要右轉減速進入待轉區，卻遭該部休旅車從後方追撞，人車彈飛數公尺。

▲▼肇事車輛未減速撞進機車待轉區，造成多人受傷，還有騎士連人帶車被撞飛數公尺。（圖／民眾提供）

目擊者說，他在遠處就看到該部休旅車，車禍前他就看到該車綠燈時不啟動，直到後方車輛按鳴喇叭才開車移動，至車禍地點附近時，該車竟一路搖搖晃晃，隨後就發生車禍，保齡球般地撞上待轉區機車。

▲目擊者說，肇事車輛在車禍前看起來就不對勁。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據了解，林男是粄條業者，他今早在市場做完生意，中午要返家，未料路途中竟出意外。林男辯稱因恍神、精神不濟釀成車禍，警方對他進行酒測，無酒駕行為，初判肇因為林男疲勞駕駛，詳細案情由交大調查釐清。