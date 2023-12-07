屁孩亮蘿蔔槍…女騎士嚇尖叫！IG戲謔打卡「新莊最會攝」下場慘了

記者戴上容／新北報導

《黑色豪門企業》今7日發布一則影音，內容是一車3人，其中一人駕駛、一人錄影、一人持玩具「蘿蔔槍」對外作勢射擊，嚇得路上一名女騎士驚聲尖叫！新莊警方循線通知3人到案，作勢開槍的23歲張男宣稱「只是一時好玩」；然追查其IG發現，3人犯後不知悔改到派出所報到，還自稱是「新莊槍手」，戲謔寫下「職業槍手還是會被抓的」。警方訊後將3人依恐嚇危害公眾安全罪嫌函送法辦。

▲台中3名男子拿出玩具「蘿蔔槍」作勢開槍，嚇壞新北女騎士 。（左示意圖／記者戴上容翻攝；右圖／黑色豪門企業）

據了解，22歲林男昨(6日)駕車，載著23歲許、張男從台中北上到新北為朋友慶生，凌晨1時許行經新莊中平路時，坐在後座張男感到很無聊，便拿起玩具蘿蔔槍，搖下車窗對路人隨機作勢射擊，路邊一位正要牽車的女子被嚇得尖叫，副駕駛座23歲許男嬉笑錄下上傳到IG限時動態上。新莊警方網路巡邏發現影片後，調閱監視器循線通知3人從再度北上到新莊分局製作筆錄。

▼女騎士被嚇到尖叫 。（圖／黑色豪門企業）

張男到案後表示，「他是一時好玩才會這樣開玩笑，並不清楚會這麼嚴重」。但透過3人IG可見，3人不知悔改，竟還自稱「新莊槍手」、「新莊最會攝」、「新莊最會開」。此外，3人昨6日深夜到新莊警分局中平派出所製作筆錄時，許嫌又拿起手機拍下派出所駐地畫面，PO出限時動態更TAG張嫌「職業槍手還是會被抓的」。

▲台中男子作勢開槍，到警局後還囂張PO網 。（圖／黑色豪門企業）

警方表示，訊後認定林姓駕駛未制止張男行為，許姓友人甚至還協助拍攝影片，因此3人全都被依刑法151條恐嚇危害公眾安全罪函送法辦，針對頭部、手部伸出車窗外的行為也將依法製單告發。

▲▼台中3名男子到拿出玩具槍作勢開槍，新莊警追蹤後將人通知到案 。（圖／新莊警分局）