　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公務員不倫戀！「女同事長相無害」偷吃人夫　她嘆：正宮美翻

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲女同事與人夫搞婚外情，正宮已知情了！（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「無意間發現同事是小三！」一名女網友表示，與一位看起來很無害的一個女同事兼好友，但近日發現對方與人夫同事亂搞，而讓原PO不捨的是，其實正宮樣貌超正，還生下三孩，如今她已得知這段不倫戀，無奈兩位同事還是你儂我儂。對此，網友則感慨「長得正還是會被劈腿的，男生圖得是一個新鮮感！」

一名女網友在Dcard表示，與公司一位女同事蠻要好的，且長相看起來「很無害」，殊不知某天讓原PO撞見，對方與一名男同事單獨出遊，驚訝一幕隨即觸動原PO的敏感神經，私下打聽一番後，男同事不僅已婚還有3寶，「正宮老婆就是精緻美，完全看不出來是媽媽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還說，早在正宮懷2寶至於3寶期間，兩人就搞地下情，「還真的自以為沒有半個同事知道...只是知道的人也不好多說好嗎？」

原PO也直言，工作是運輸類公務員，偷腥男同事職務關係，並沒有天天回家，氣得原PO看不下去開嗆，「為何可以捨得在女人辛苦懷胎照顧孩子時，一邊在外面談自己的戀愛？」

如今聽聞，正宮早已知情，但讓原PO感到氣憤的是，兩位同事依舊愛的高調，「可以無愧疚心繼續約會過節」、「我這個局外人...看了真的很捨不得正宮，但相信狀態這麼好的她，一定會關關難過關關過的！」

底下網友熱議，「長得正還是會被劈腿的，男生圖得是一個新鮮感，我就有認識朋友正宮很漂亮，結果小三暴牙，跟前男友同居，同時當牙醫的小三，再當朋友的小三...有夠無言」、「我也曾經被偷吃...是一個看起來呆呆的無辜同事，當時男友還說那女生新來的笨手笨腳，因為真的看起來很無害，結果偷偷摸摸談戀愛偷吃了三個月」。

ET快訊
「忍痛斷骨」增高15cm　IG網紅身高突破180：很滿意
明晨最凍11度！　下周「冷空氣雨彈再襲」
五月天陷假唱風波登外媒！CNN封「亞洲披頭四」
檢舉魔人暴增！大量駕駛被吊照　將包圍民進黨部抗議
2024元旦第一道曙光時間地點出爐！
台中OL辦公室激戰人夫　一次就中了
獨／李妍瑾公布婚期　點名KID、熊熊都要到場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳念真曝「第一次失態尖叫」！《人間八》把詹記麻辣鍋變彩券行

公務員不倫戀！「女同事長相無害」偷吃人夫　她嘆：正宮美翻

2024元旦第一道曙光時間地點出爐！　最佳日出觀賞點在鵝鑾鼻燈塔

半夜嘴饞想起「絕版紅白泡麵」！千人一看照片掀回憶殺：超市必買

快買威力彩！「3生肖」橫財運超旺　有機會一夜致富

明晨最凍11度！連3天好天氣　下周「冷空氣雨彈再襲」北台灣降溫

改善中風生活品質！嚴重者能站立　新藥思益優朝上市前進

甩行人地獄！鬧區、車站修建道路　要設人行道或徒步區

「牛仔褲都沒洗」友狂飄惡臭　他想轟下車！全場吵翻：10年沒洗過

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

吳念真曝「第一次失態尖叫」！《人間八》把詹記麻辣鍋變彩券行

公務員不倫戀！「女同事長相無害」偷吃人夫　她嘆：正宮美翻

2024元旦第一道曙光時間地點出爐！　最佳日出觀賞點在鵝鑾鼻燈塔

半夜嘴饞想起「絕版紅白泡麵」！千人一看照片掀回憶殺：超市必買

快買威力彩！「3生肖」橫財運超旺　有機會一夜致富

明晨最凍11度！連3天好天氣　下周「冷空氣雨彈再襲」北台灣降溫

改善中風生活品質！嚴重者能站立　新藥思益優朝上市前進

甩行人地獄！鬧區、車站修建道路　要設人行道或徒步區

「牛仔褲都沒洗」友狂飄惡臭　他想轟下車！全場吵翻：10年沒洗過

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

競總加開販售「挺美德」貓狗胸章　李柏毅：延續「賴蕭配」氣勢

越南Q2失業人口飆破百萬！　外媒分析：工業園區租金再漲20%

蘋果配件也更新！外媒曝：明年將推新Apple Pencil、巧控鍵盤

直球對決裁判爭議！　T1職籃祭出4大機制回應質疑

為了抓住落跑毛孩！男飼主與狗受困山谷　呼救2小時鄰居終於聽到

吳念真曝「第一次失態尖叫」！《人間八》把詹記麻辣鍋變彩券行

對岸「觀選團」不來了！陸委會證實：史上首次「選前一團都沒有」

趙少康搶攻年輕票　TPOC揭網路聲量：拓展票源不如預期

3誘惑忍不住爆買！　日本夫妻「退掉好市多會員」：最後只去熟食區

理財周刊／指數成分股換血

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　她變身超強女力...第3次下場慘了

生活熱門新聞

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

史上最早寒假！3所大學12／25開始放假　總共放54天

今「大雪」清晨11.1℃！明還會更冷　下波變天時間曝

被射3發漆彈「女友假奶破了」　終極苦主現身！

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

台鐵最新限定399元便當　醫嚇到：乍看以為外星人

滴妹素顏「黑眼圈」超深　竟撞臉小甜甜

高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

國中畢旅4萬7千元挨轟　前導遊說公道話

「台灣神飲是誰」1飲品推爆：喝20年也不膩

今17：34迎「大雪」！「7生肖」運勢最強

吳夢夢被嫌不色情　自曝14歲破處

更多熱門

相關新聞

女牙醫與小王無套激戰！醫師夫超綠怒告

女牙醫與小王無套激戰！醫師夫超綠怒告

北部一名醫師和牙醫妻子結婚，卻發現妻子出軌小王，兩人從去年4月到9月間多次一同驅車前往摩鐵、小王住處，並大聊性愛過程包含「那天床單都妳的水，還噴~~~超敏感」、「知道我的大了？」、「每次都叫到老公不行」等鹹濕對話，小王還表示不戴套，是因為如果讓人妻懷孕了「是不是就會離婚」，讓人夫知情後覺得自己超綠，怒告兩人求償100萬元。台北地院審理，判兩人已逾越一般普通男女關係，要連帶賠30萬元。

律師夫向她介紹小三　正宮喪子又罹癌崩潰怒告

律師夫向她介紹小三　正宮喪子又罹癌崩潰怒告

政大人妻偷吃同事喊「戳GG」又噴噴！夫見色色崩潰

政大人妻偷吃同事喊「戳GG」又噴噴！夫見色色崩潰

外送員「門口偷吃」　被抓包竟稱：看有沒壞掉

外送員「門口偷吃」　被抓包竟稱：看有沒壞掉

柯文哲愛將搞上人妻！正宮求償150萬

柯文哲愛將搞上人妻！正宮求償150萬

關鍵字：

女同事偷吃人夫正宮無害

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面