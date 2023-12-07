公務員不倫戀！「女同事長相無害」偷吃人夫　她嘆：正宮美翻

▲女同事與人夫搞婚外情，正宮已知情了！（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「無意間發現同事是小三！」一名女網友表示，與一位看起來很無害的一個女同事兼好友，但近日發現對方與人夫同事亂搞，而讓原PO不捨的是，其實正宮樣貌超正，還生下三孩，如今她已得知這段不倫戀，無奈兩位同事還是你儂我儂。對此，網友則感慨「長得正還是會被劈腿的，男生圖得是一個新鮮感！」

一名女網友在Dcard表示，與公司一位女同事蠻要好的，且長相看起來「很無害」，殊不知某天讓原PO撞見，對方與一名男同事單獨出遊，驚訝一幕隨即觸動原PO的敏感神經，私下打聽一番後，男同事不僅已婚還有3寶，「正宮老婆就是精緻美，完全看不出來是媽媽！」

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原PO還說，早在正宮懷2寶至於3寶期間，兩人就搞地下情，「還真的自以為沒有半個同事知道...只是知道的人也不好多說好嗎？」

原PO也直言，工作是運輸類公務員，偷腥男同事職務關係，並沒有天天回家，氣得原PO看不下去開嗆，「為何可以捨得在女人辛苦懷胎照顧孩子時，一邊在外面談自己的戀愛？」

如今聽聞，正宮早已知情，但讓原PO感到氣憤的是，兩位同事依舊愛的高調，「可以無愧疚心繼續約會過節」、「我這個局外人...看了真的很捨不得正宮，但相信狀態這麼好的她，一定會關關難過關關過的！」

底下網友熱議，「長得正還是會被劈腿的，男生圖得是一個新鮮感，我就有認識朋友正宮很漂亮，結果小三暴牙，跟前男友同居，同時當牙醫的小三，再當朋友的小三...有夠無言」、「我也曾經被偷吃...是一個看起來呆呆的無辜同事，當時男友還說那女生新來的笨手笨腳，因為真的看起來很無害，結果偷偷摸摸談戀愛偷吃了三個月」。