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社會 社會焦點 保障人權

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北部一名女牙醫和醫師丈夫感情不睦，出軌小王挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

北部一名醫師和牙醫妻子結婚，卻發現妻子出軌小王，兩人從去年4月到9月間多次一同驅車前往摩鐵、小王住處，並大聊性愛過程包含「那天床單都妳的水，還噴~~~超敏感」、「知道我的大了？」、「每次都叫到老公不行」等鹹濕對話，小王還表示不戴套，是因為如果讓人妻懷孕了「是不是就會離婚」，人夫知情後覺得自己超綠，怒告兩人求償100萬元。台北地院審理，判兩人已逾越一般普通男女關係，要連帶賠30萬元。

丈夫控訴，他提供車子給妻子使用，整理行車紀錄器時，卻發現妻子和小王多次駕車出遊，在車內牽手、擁抱、親吻，兩人進出小王住處和摩鐵還大肆討論性愛過程，讓他聽了大受打擊，向妻子攤牌後，妻子仍持續和小王來往，且事發後兩人毫無歉意，讓他承受巨大痛苦，要向兩人求償100萬元。

全案審理時，小王辯稱人妻和丈夫的夫妻關係有名無實，因此他沒有侵害丈夫的權利。人妻則認為她享有「性自主決定權」，配偶權和性自主權衝突，自然以憲法保障的性自主權為優先，而且丈夫多次讓她獨自到診所墮胎、也不關心她的身體，希望法官也能衡量她在婚姻遭受的痛苦，從輕審酌撫慰金。

法官檢視人妻和小王的相關對話，包含「是我居然跟一個認識不久的人要去汽車旅館」、「為什麼你可以不用保險套」、「因為老婆沒說要用、一開始想著，如果妳懷孕了，是不是就會離婚」、「那天床單都妳的水，還噴~~~超敏感」、「妳在上面時、我還問說是不是有想尿尿的感覺、妳說是、我說不要憋著放鬆、那是高潮」，「說出來、老公我想要了」、「老婆有時也會自己抽動」，推認兩人確有於深夜駕車進旅館過夜同宿事實。

法官指出，兩人還拍攝在浴室包浴巾相擁貼臉合照，及在車內十指交扣接吻的行為，對話不乏「妹妹痛」、「好像是我的大鳥鳥太大隻了，負荷不了，知道我的大了？再不行了呀，每次都叫到老公不行」、「整個癱軟在床上」、「就看老婆對這些姿勢會不會高潮，結果兩隻手把妳綁在後面，然後讓妳的頭抬起來，這個姿勢妳會軟，妳會高潮」等情侶間露骨情色對話，判兩人已侵害配偶權，要連帶賠30萬元。可上訴。

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