吳念真曝「第一次失態尖叫」！《人間八》把詹記麻辣鍋變彩券行

▲綠光劇團與詹記麻辣火鍋合作「詹詹喜氣 人間麻辣 PA」活動，期間店面變身「詹詹綠光彩券行」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

吳念真編導《人間條件》系列受到各年齡層劇迷喜愛，今年9月推出的《人間條件八－凡人歌》是他第一次挑戰寫「人間喜劇」，直言緊張到首場演出後，失態的在幕後狂叫；而此次《人間八》也與詹記麻辣火鍋合作，除了拍了3集「吳念真的麻辣人間哲學」之外，如今也把詹記麻辣鍋實體店變身「詹詹綠光彩券行」，粉絲不僅能打卡拍照，憑看戲票根還能免費一份梅花豬！

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▲《人間條件八－凡人歌》是吳念真首度挑戰的喜劇。（圖／綠光創藝提供）



綠光劇團《人間條件八－凡人歌》自9月演出以來，創下3度加開完售紀錄，而台南文化中心2024/2/24-2/25加演場次自12/4開賣後不到3天，票房也已突破8成，如今劇團決定再加開2/24的晚場，12/8啟售；而台北城市舞台、國家戲劇院場次也將釋出最後一波席位。

「凡人歌」故事描述主角廖明燦是一位68歲的退休老人，卸下一家之主的寶座後，成為家庭最不起眼的一員，二婚妻子愛發牢騷、親兒子一家又有經濟困難，他為了快速發財，鞏固自己在家裡的地位，只好時時買樂透，沒想到有一天真的讓他中了億萬獎金，引發一連串的逗趣情節。故事中的「拼裝家庭」也是亮點之一。

▲劇中主角廖明燦經常買樂透彩。（圖／綠光創藝提供）

此次《人間條件八－凡人歌》也與詹記麻辣火鍋合作，推出3集「吳念真的麻辣人間哲學」短片在網路上大獲好評，讓粉絲看了直呼好可愛、也想跟吳導吃麻辣鍋。綠光劇團今（12/7）特別在詹記麻辣鍋舉行「詹詹喜氣 人間麻辣PA」，還將店面換上劇中經典場景，變身為「詹詹綠光彩券行」，讓劇迷未來也有機會到店裡吃鍋、拍照打卡。

吳念真分享第一次寫「人間喜劇」的心情，尤其第一場演出非常緊張，在台中首演完當天，知道觀眾都很喜歡，「我人生第一次那麼失態的在幕後狂叫！」這次演出，他也透露最擔心演員陳希聖（飾演廖明燦）的情況，因為陳希聖可說是抱病演出，戲份又十分吃重。

吳念真提到，許多觀眾的笑點也出乎意料之外，尤其這部戲的結尾，當廖明燦說「要相信這是愛，不然未來的日子怎麼活？」觀眾反應一度熱烈到陳希聖需要重新抓這句台詞的節奏。

▲綠光劇團與詹記麻辣火鍋合作「詹詹喜氣 人間麻辣 PA」，導演吳念真（中）、執行導演吳定謙（右）、演員陳希聖（左）分享心路歷程。（圖／記者林育綾攝）



剛獲得金鐘男配角的楊大正則是第一次演喜劇，他透露，要回家向爸爸拐錢的這場戲最需要突破，最後得出的喜劇心法是，「把羞恥心丟掉，就可以演好！」

而和楊大正飾演夫妻的林雨宣，過去在綠光劇團多是詮釋悲苦角色，這次為了詮釋好林雨靜這位「很台的辣媽」，她透露自己常常滑抖音找靈感。另外飾演廖妻的王琄分享，「因為戲中的蛋糕太好吃，漏掉一個cue點，被吳定謙給了一個筆記。」

▲▼綠光劇團與詹記麻辣火鍋合作「詹詹喜氣 人間麻辣 PA」活動，融入劇中元素成為劇迷打卡點。（圖／綠光創藝提供）

綠光劇團與詹記麻辣火鍋合作「詹詹喜氣 人間麻辣 PA」店面活動自即日起～2024/2/28在詹記麻辣火鍋敦南店進行，這段期間不只可以置身「詹詹綠光彩卷行」，持《人間條件八-凡人歌》看戲票劵到店消費，還可免費獲得台灣特選梅花豬一份，限內用使用，詳細兌換規則以詹記麻辣火鍋公佈為主。

《人間條件八-凡人歌》12/22-12/24將於台北國家戲劇院演出，2024/1/5-1/14於台北城市舞台演出，2024/2/24-2/25於台南文化中心演藝廳演出。