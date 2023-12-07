快訊／賴清德競總反賄選　曝科技進步「變相賄選特別多」

▲賴清德競選總部呼籲民眾反賄選。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德選舉總幹事潘孟安今（7）日上午舉行記者會表示，隨著時代、科技進步，現在變相賄選特別多，因此邀請「賄聲賄影」非常嚴重的選區的立委參選人，呼籲全民共同投入反賄選，並擔任「反賄選大使」，讓乾淨選舉回歸民主政治。

潘孟安今天上午與競總發言人陳世凱、全國律師賴清德後援會執行長律師林俊宏、律師黃帝穎、立法委員陳秀寳、林靜儀、立委參選人吳崢、郭昱晴共同舉行「2024總統暨立委選舉反賄選」記者會。

吳崢表示，民進黨成立反賄選大隊的初衷，是希望不分黨派、選區之候選人，可以公開透明地將自己交由選民檢驗，透由民主機制，不受到任何外力的介入。他也以自己選區為例指出，他的對手是地方政治世家，其父親、母親在過去歷次選舉中，都曾傳出賄選疑雲，導致中和長期成為「賄選重災區」，此次選舉，他的對手也已經開始散布選舉黑函，地方也傳出各地樁腳、里民開始協助中和張家進行買票賄選等傳聞。

陳秀寳則說，「反賄選、護民主」一直以來都是民進黨秉持的精神，同時她也以多項賄選樣態與手法為例，說明賄選並非空穴來風，而會真實上演，例如：與地方樁腳約定，在特定投開票所，招募大量、不合理的監視人員，教民眾以特定方式折選票，開票時即針對折痕計算票數，若最後開票結果符合彼此約定的承諾票數，就會給錢。

陳秀寳補充，也包括近期屢屢傳出不肖人士及境外勢力等，招待村里鄰長出國，或是特定候選人具有黑道背景，民眾因擔憂被秋後算帳，於是不敢拒絕。她表示，為捍衛公平正義，呼籲鄉親若掌握到任何賄選情事，一定要舉報、通報，以實際行動阻斷不肖投機份子。

林靜儀說明，她的選區去年甫經歷立委補選、明年將迎來總統大選，不到兩年有兩次投票，去年補選期間，出現強迫動員民眾出門投票、在投開票所外監視及記錄等狀況，補選結束後至今，期間對手不斷以包車出遊或半免費活動等形式，招待鄉親，近期更荒謬的則有地方選民接到假民調電話，詢問選民去年投給誰、明年投給誰，當選民回答「投給林靜儀」時，電話那頭竟以「你都不怕喔」進行公然恐嚇，試圖影響選民投票行為。

記者會的最後，潘孟安也為「萬老師」郭昱晴披上「反賄選大使」的背帶，並一起呼喊口號「杜絕賄選要記住，乾淨選舉護民主」，希望透過這場記者會告知民眾賄選的手段與檢舉方式，還給台灣一場乾淨的選舉。