老公才出門！浴室驚見「公公手伸褲檔」　媳崩潰：才跟我說偷吃

▲公公突然出現在原PO夫妻的浴室。（示意圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

「感覺到我隱私被侵犯！」一名人妻透露，公公突然出現浴室裡，更崩潰的是「我餘光有發現他一隻手放在褲頭上...」事實上，家裡有很好幾間浴室，大家都是單獨使用，由於裡頭有掛著原PO的內衣褲，讓她感到莫名噁心，「懷疑他是不是變態，怎麼想都沒理由...他要去用到我們的私人浴室！」

一名女網友在Dcard表示，平時與老公會在某時段一起出門，但小倆口鬧彆扭，原PO才留在房間冷靜一下，怎料老公才走出家門，她就發現浴室有聲音，結果竟是公公在裡面。

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原PO敘述當時狀況，公公露出一副驚嚇表情，還反問她怎麼沒有出門，尤其更尷尬的是，「我餘光有發現他一隻手放在褲頭上...」嚇得原PO結束交談，趕緊逃離現場。

儘管事後公公有解釋，只是想看一下浴室而已，但原PO不相信背後動機有這麼單純。原PO強調，家裡有很多間浴室，並沒有共用的情況，都是大家單獨使用，「浴室掛有我的貼身衣物，很明顯是刻意想趁我們不在家的時間進去我們的浴室！」

原PO崩潰直呼，已感覺隱私被侵犯，「也懷疑他是不是變態，怎麼想都沒理由...他要去用到我們的私人浴室，難道是我自己多想了嗎？」

最後，原PO還說，前陣子公公還自爆偷吃的往事，「我覺得很尷尬，他不應該跟我聊這個。」

底下網友也傻眼回應，「幫你劃重點...浴室掛有我的貼身衣物」、「相信你對危險的直覺，裝針孔蒐證吧」、「我覺得妳沒有多想，好好保護自己」、「好噁心喔！跟你老公講一下吧！畢竟你們本來就是浴室分開用，他特地跑到你們房間浴室好詭異」、「該不會像之前某篇文章一樣，那篇的公公是拿媳婦貼身內衣打手槍，給你參考」。