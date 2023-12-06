公公偷聞內褲抱怨「沒香味」：洗得不夠乾淨！硬闖房間看媳婦餵母乳

▲原PO抱怨，公公會到陽台偷聞她的內褲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

夫妻結婚後該如何和另一半家人相處，一直困擾著不少人。一名人妻抱怨，先前和公婆住在一起，公公時常做出詭異的行為，像是聞她內褲或是餵母乳時直接進房等。後來她搬出去住，公公也不時跑到她家，讓她相當困擾，但老公卻認為沒有大礙，只是老人家的關心罷了，她不禁好奇「真的是我想太多？」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，剛結婚時和公婆一起住在透天厝，她洗完衣服就會拿到陽台晾曬，沒想到某天公公卻說「妳的內褲洗得不夠乾淨喔」，她不解反問「什麼意思？」才知道原來公公聞了她的內褲，發現沒有洗衣精的香味，讓她相當傻眼。不僅如此，小孩出生後，因為她都親餵母乳，平時都會把門關起來，未料公公卻經常不敲門就直接進入。後續因為老公工作關係，他們到國外居住，才都相安無事。

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直到2年前，原PO因為小孩上學的因素，獨自帶著孩子回到台灣居住。原以為只要搬出去住，就不用被公公騷擾，沒想到老公還是有給公公家裡鑰匙，對方三不五時就會跑到家中，讓她很困擾。某次她身體不舒服，公公還捏了她的後背，說這樣做很有效，親密舉動也讓她感到尷尬。

後來她要做手術，老公也讓公公陪同，原本她打算到醫院再和公公會合，孰料公公又直接跑到她家，讓當時正在上廁所的她嚇了一跳。就診結束後，公公也堅持要陪同她上樓，讓她忍無可忍，送走對方後氣得直接將門反鎖。

原PO無奈表示，事後將這些事情告訴老公，可是對方都認為這只是老人家的關心，覺得她想太多了。但她認為，平時相處只有她和公公，應該保持距離比較好，不確定誰的想法才是正確的，因此好奇問「大家覺得呢？會是我想太多了嗎？」

▲原PO對公公的行為反感，老公卻不以為意。（示意圖／取自pakutaso）



多數人看到後認為公公有問題，「不是妳想太多，這樣我會發火，光聞內褲這點我就無法接受」、「老公有毛病，公公這樣的行為還不以為然，熟人就不會犯罪嗎！一點邊際感都沒有，要保護好自己」、「避嫌都不懂…連自己親爸都知道要保持距離了，原PO要小心謹慎點」、「正常人都不會聞別人的內褲吧？先生默許這種行為？」「妳是對的，聞內褲真的太離譜了，還有妳老公也是愚孝」。

也有網友建議，「只要妳公公的行為讓妳感覺怪異、心情不舒服，就是有問題。如果拿回鑰匙、換門鎖、禁止公公進出你們家，很大機會會撕破臉，再找時間和先生好好溝通；在家裡裝監視器，盡量避免和公公單獨相處」、「好變態，趕快換鎖，不然就在家裡裝監視器」、「佯稱鑰匙丟掉急進門，鎖頭撬壞了更換新鎖，鑰匙就不再提供給公公，防人之心不可無」、「這是前兆，建議妳不管何時門都要反鎖，買個監視器裝在看得見的地方」、「請個看護跟計程車接送就好！避免獨處機會」。