孩子養18年「愈來愈不像他」！綠帽男驗DNA才知妻子被老爸吃了

▲一名男子養了孩子18年，驗DNA才知道妻子與他爸睡在一起。（示意圖／非當事人／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

孩子養了18年，才知道不是自己的種！一名男子與妻子結婚後，膝下一共育有3位小孩，沒想到孩子愈長愈大，卻跟他愈來愈不像，驗了DNA以後才知道，孩子的親生父親竟是他的爸爸。

網紅「金律師」近日在YouTube頻道「泰辣Tyla」分享，這名男子與妻子婚後育有3名子女，原先一家人的生活十分融洽，不過隨著孩子長大，長相與男子愈來愈不像，讓他開始懷疑妻子出軌，於是偷偷驗了DNA。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到一驗DNA才知道，孩子並非他的親生子女，且2人的DNA還有一定程度上的相似，經過進一步調查，才知道是因為妻子與他的父親有染，而他辛苦養了18年的孩子，血緣關係上其實是他的兄弟。

金律師傻眼直呼，這種情況就是「公公吃了媳婦」，且男子的媽媽、妻子的婆婆也一直都知道這件事，卻始終放任不管，恐怖的家庭關係曝光，令人不寒而慄。

男子得知妻子偷吃爸爸，心情十分崩潰，也罹患了憂鬱症，體重不斷減輕，整個人大受打擊，且每天對著妻子不斷痛罵，讓妻子最後受不了，決定訴請離婚。

此外，金律師還透露，這名妻子過去喝醉回家發酒瘋時，公公也出現在現場，非但沒有幫忙，反而還伸狼爪偷吃豆腐，但男子因為觀念傳統，不敢反抗自己的父親，只能默默忍受這件事。

之後男子對其他2名孩子做親子鑑定，結果出爐令人更崩潰，原來3名孩子當中，只有1名是他親生的，其餘2名孩子都是妻子與父親出軌所生，妻子與公公有染，造成了整家人的悲劇。