　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血又被砸

▲▼他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血還被砸店。（圖／翻攝自Facebook／มูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี จุดวงเวียนศรีสุริโยทัย）

▲男子買不到酒，竟持剪刀狂刺店員，還在店內大搞破壞。（圖／翻攝自Facebook／มูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี จุดวงเวียนศรีสุริโยทัย）

記者吳美依／綜合報導

泰國華富里府（Lop Buri）發生恐怖事件，一名男子因為買不到酒而與店員發生一系列衝突，最後竟然拿起剪刀，往7-11店員身上一陣猛刺。他犯案後沒有逃跑，反而在現場大搞破壞，並且舉起瓶子猛灌，最終被警方逮捕歸案。

Thaiger報導，此案發生在6日凌晨4時許，警方到場時，33歲嫌犯阿勒法（Alepha）一邊吼叫一邊破壞超商櫃台，他們花了5分鐘試圖說服對方冷靜投降，但是一點用都沒有，只好出動電擊槍，終於制伏並逮捕這名醉漢。至於23歲男店員蘇提蓬（Suttipong）則是因為右腿被刺，送往附近的醫院治療。

根據其他店員說法，當時一共3名員工值班，除了傷者蘇提蓬之外，另外2人都是女生。阿勒法當天稍早就在店門口徘徊乞討，一度被巡邏員警驅離，凌晨4時又出現，並且入店購買汽水。他結帳時突然要求多買一瓶酒，但因為當時不在酒類銷售時段內，因此遭到拒絕。泰國規定酒類須在規定時段內販售，分別為每日11時至14時、17時至24時。

สยบคลั่ง! หนุ่มบุกแทง พนง.ร้านสะดวกซื้อ ปมไม่ขายเหล้า | เที่ยงทันข่าว | 6 ธ.ค. 66

หนุ่มหัวร้อน! ขอซื้อเหล้าที่ร้านสะดวกซื้อนอกเวลาขาย พนักงานไม่ขายให้ สุดท้ายคว้ากรรไกรแทงพนักงานร้านบาดเจ็บ ตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงสยบคลั่ง #ซื้อเหล้า #คลั่งหิวเหล้า #ร้านสะดวกซื้อ #ลพบุรี #ช่อง36 #PPTVHD36 #PPTVNews #ครบทุกข่าวเข้าใจคอกีฬา #เที่ยงทันข่าว #PPTVStories

PPTV HD 36 發佈於 2023年12月5日 星期二

阿勒法被拒絕後，竟衝到櫃台後方隨手抓起一瓶酒，失控舉動嚇跑2名女店員。他正以為得逞時，卻又看見蘇提蓬試圖搶奪酒瓶，憤而抓起櫃台上的一把剪刀，刺向對方。

阿勒法接受偵訊表示，自己來自清邁省，原本要去曼谷探望哥哥，卻不小心迷路了，才會一路流浪到華富里府，並且堅稱沒有意圖刺傷店員，一切都是意外。不過這個說法未獲官員採信，他被指控襲擊並對他人造成身體傷害等罪行，根據刑法295條，最高可處2年監禁及4萬泰銖（約新台幣3.6萬元）。

อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี จุดวงเวียนศรีสุริโยทัย เวลา 04..10 น. ออกตรวจ เหตุ 200 ทำร้ายร่างกายอาวุธกรรไกร 7-11หลัง...

มูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี จุดวงเวียนศรีสุริโยทัย 發佈於 2023年12月5日 星期二
ET快訊
全台首間黑色壽司郎　限7天免費吃壽司
快訊／三峽電路板工廠大火...工人跳樓扭傷　消防員遭鹽酸嗆傷
金馬影帝「罹怪病」被判終身殘廢　崩潰哭喊：不想活了
路中間驚見「全新待撞區」　市長認錯：儘速取消
水泥車國道翻覆！轎車前記者遭壓斃　他賠500萬換免囚
史上最早！3所大學12／25開始放寒假　共放54天
小六童陪媽打羽球先回家　過馬路遭撞飛慘死
NIKE爆款鞋下殺4折！運動鞋、服飾大規模降價
快訊／3歲女童遭餵毒虐死　最新判決變輕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血又被砸

大馬中學爆鬧鬼！5女學生「集體中邪」歇斯底里　有人目擊鬼魂出現

砸550萬「忍痛斷骨」增高15cm　IG千萬網紅身高突破180：很滿意

甲片連戴2個月才拆　女大生發現指甲「長滿綠黴」崩潰：有夠胎哥

電池起火！他iPhone放口袋「突膨脹冒煙」驚險畫面曝　學生急疏散

金正恩痛哭想媽媽！落淚哭求「孩子多生一點」　凸顯重大國安危機

為自拍絕頂美景墜崖險升天慘死　韓濟州政府要擴大管制

共和黨總統辯論談台灣　候選人再提「全台發槍」、軍事捍衛台灣

示威被捕「竟遭10男集體性侵」　伊朗軍警被控性虐暴行

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

他買不到酒氣炸「剪刀狂刺小7店員」　泰國超商濺血又被砸

大馬中學爆鬧鬼！5女學生「集體中邪」歇斯底里　有人目擊鬼魂出現

砸550萬「忍痛斷骨」增高15cm　IG千萬網紅身高突破180：很滿意

甲片連戴2個月才拆　女大生發現指甲「長滿綠黴」崩潰：有夠胎哥

電池起火！他iPhone放口袋「突膨脹冒煙」驚險畫面曝　學生急疏散

金正恩痛哭想媽媽！落淚哭求「孩子多生一點」　凸顯重大國安危機

為自拍絕頂美景墜崖險升天慘死　韓濟州政府要擴大管制

共和黨總統辯論談台灣　候選人再提「全台發槍」、軍事捍衛台灣

示威被捕「竟遭10男集體性侵」　伊朗軍警被控性虐暴行

日圓明年底上看132　永豐金：日本股匯雙漲

女大生誤食商陸以為「人參」　中醫示警：1類人禁用

砸錢買新窩！乳牛貓安靜踩過「跑去睡鐵籠」　媽氣：故意擺面前了

汪東城直播「線上人太少」！　親媽得知觀眾數狠吐槽：你魅力不夠　

今天17：32正式進入大雪！　快吃「2食物」開運

冰箱別擺家中2地方！恐漏財、影響健康　化解方法曝

穿棕色毛衣「撞衫路邊狗狗」　牠眼神凝重笑翻網：穿的是我大舅？

樂到說不出話！花蓮女兒回故鄉2日遊　抽中200萬特斯拉

自閉兒住院竟活活餓死！　81歲母怒控「醫院放生」到大小便失禁

搭遊覽車聽到人稱讚「吉祥好乖好聽話」　本尊秒回頭燦笑：謝謝❤

胖橘伸懶腰不慎跌落沙發　一臉懵找媽討拍：安慰偶

國際熱門新聞

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

大馬12男爽開「極樂毒趴」！16外籍妹助興

曾中3千多萬　強運女17年後再中7億元大獎

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

義大利通知中國　將退出一帶一路

南韓人口崩潰超過黑死病　美媒示警

BBC：義大利政府證實　將退出一帶一路

《紐時》曝：哈瑪斯火箭擊中「以色列核武基地」

哥哥性侵小一親妹　爸媽知情卻不救

美首位遭罷黜眾議長　麥卡錫年底離開

北韓淪煉獄！餓死屍遭鼠啃咬　看韓劇被槍殺

市場評估就業數據　美股收跌

更多熱門

相關新聞

大馬中學爆鬧鬼！5女學生「集體中邪」

大馬中學爆鬧鬼！5女學生「集體中邪」

馬來西亞一所中學近日傳出校園鬧鬼和5名女學生集體中邪的恐怖事件，導致人心惶惶。幸運的是，在校方與宗教師的努力下，這起事件目前已被平息。

印尼馬拉皮火山噴發　增至23死

印尼馬拉皮火山噴發　增至23死

大馬12男爽開「極樂毒趴」！16外籍妹助興

大馬12男爽開「極樂毒趴」！16外籍妹助興

教少女打鼓教到裸聊　男判關3年半鞭6下

教少女打鼓教到裸聊　男判關3年半鞭6下

泰網美做傳統療法　一點火瞬間全身燃燒

泰網美做傳統療法　一點火瞬間全身燃燒

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

張立東「我愛籃籃」告白1個月了

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面