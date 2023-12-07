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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平見歐盟領導人　強調互相支持「反對陣營對抗」

▲▼習近平,中歐峰會。（圖／翻攝自央視新聞）

▲會見現場。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家主席習近平今（7）日在北京會見歐盟領導人，強調中國式現代化和歐洲一體化是中歐各自着眼未來作出的戰略選擇，中歐應該相互尊重，相互支持，加強發展戰略對接，實現共同發展。

據《新華社》報導，習近平今日上午在北京釣魚台國賓館，會見來華舉行第二十四次中國－歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席冯德萊恩。

習近平指出，今年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，雙方要總結歷史經驗，堅持全面戰略夥伴關係正確定位；雙方要夯實政治基礎，堅持以戰略視野看待彼此，加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解、妥處分歧；雙方要樹立正確認知，增進理解互信，重信守義，一心一意發展關係，不能因為制度不同就視彼此為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗。

習近平表示，中歐經濟具有高度互補性，雙方要多做加法，以更深入、更廣泛合作拉緊中歐利益共同體的紐帶；中國願將歐盟作為經貿合作的關鍵伙伴、科技合作的優先伙伴、產業鏈供應鏈合作的可信伙伴，追求互利共贏，實現共同發展，並在市場、技術優勢等方面實現互補。

▲▼習近平,中歐峰會。（圖／翻攝自央視新聞）

▲習近平發言。（圖／翻攝自央視新聞）

习近平強調，中國式現代化和歐洲一體化是中歐各自着眼未來作出的戰略選擇，中歐應該相互尊重，相互支持，加強發展戰略對接，實現共同發展。

習近平表示，中方願繼續推進高質量共建「一帶一路」，包括同歐盟「全球門戶」計劃對接，一道幫助發展中國家加快發展；雙方要堅持多邊主義，反對陣營對抗，推動政治解決國際和地區熱點問題，就人工智慧等事關人類未來的重大問題開展對話和合作。

據報導，米歇爾和冯德萊恩表示，歐方高度重視同中國的關係，不希望同中國脫鉤，期待同中國發展長期穩定、可預測、可持續發展的關係，希望通過此次歐中領導人會晤為未來歐中關係發展注入新的動力。

二人指出，歐盟堅持奉行一個中國政策；歐方願同中方本着相互尊重、開放坦誠的態度就分歧問題加強溝通，增進了解；歐中對世界和平穩定負有共同責任、擁有共同利益；歐盟願同中方密切溝通協作，維護多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，推動解決烏克蘭、中東等地區熱點問題。

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