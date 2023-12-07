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社會 社會焦點 保障人權

超狂冷氣師傅凌晨「現場拆機」！抱2大台想走人　警當場揪他行竊

記者張君豪／台北報導

台北市信義警分局吳興街派出所警員11月2日凌晨4時許在轄區吳興街巡邏時，接獲民眾報案指稱巷弄內不斷傳來機械敲打和搬運聲響，民眾驚恐報警求助，該所警員蔡紘睿、楊朋成及劉家佑等4人到場，發現一名羅姓男子（60歲）在場搬運兩台分離式冷氣主機，但警員調查他並非冷氣機物主，將他依竊盜罪現行犯帶回偵辦。

▲信義警方逮捕羅姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方逮捕羅姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示，當時警獲報後，警力到場驚見一名男子在吳興街350巷防火巷內徘迴並四處觀望，巷內停放一台普重機，上面竟裝載兩大台冷氣室外機，該名男子見警方於巷弄外查找時，仍想裝作若無其事逃離現場。

警員上前攔查，詢問該男子為何深夜在此搬運冷氣、羅男顧左右言他、眼神閃躲，警員再詢問機車上之冷氣室外機和電線是從何而來，羅男見事跡敗露，才坦承下手偷竊分離式冷氣主機。

▲信義警方逮捕羅姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

經查羅男是銘冷氣技師，落網後辯稱騎車行經該巷弄時，發現2台冷氣室外機和電線放置防火巷內，以為該批冷氣室外機、電線是路邊廢棄物，才動手搬運想到資源回收站變賣，卻當場遭警方查獲，警員通知冷氣機物主領回，羅嫌警訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

信義警方呼籲，民眾切勿一己私利竊佔他人物品。警方除持續加強轄內治安熱點巡邏及強力查緝作為外，也呼籲轄內資源回收場，千萬勿收購來路不明的舊貨廢器，杜絕銷贓管道遏止偷竊歪風。

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