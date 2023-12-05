長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　她變身超強女力...第3次下場慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市一對情侶因缺錢買毒，異想天開與朋友開車，趁半夜在土城區2處維修冷氣店家前，偷搬走冷氣機，警方獲報掌握涉案車輛以車追人，沒想到3人又返回同一地點要再下手行竊時，遭員警掌握攔下，在車後車廂起獲冷氣機，還搜出毒品K他命、FM2，全案依竊盜、毒品及公共危險罪移送偵辦。

▲▼監視器拍下楊女穿性感熱褲偷冷氣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市土城警分局分別在上個月（11月）22日及24日接獲2名被害人報案，指稱分別放在中央路三段及永安街維修冷氣店門口的冷氣機遭竊，監視器也拍下女竊賊穿著性感熱褲與2名男子一起搬走冷氣機，警方立即成立專案小組，根據監視器影片，鎖定涉案的車輛。

▼監視器拍下楊女穿性感熱褲偷冷氣，男友及朋友也協助幫忙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方確認2起冷氣機竊案都是同樣3人。25日凌晨12時許，警方發現涉案車又出現在中央路三段第一起失竊點，立即通報呼叫線上警網進行圍捕，隨後在中央路與大安路口將車攔下，在後車廂起獲贓物冷氣機，逮補29歲楊女、33歲鄒男及31歲康男。

3人被逮補一臉錯愕，不明白怎麼會被發現，隨後在車內搜到毒品K他命、FM2及吸食器，坦承缺錢買毒，才會相約偷冷氣機變賣，警訊後依毒品、竊盜及公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方攔車逮補3人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲後車廂贓物冷氣機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方搜出毒品K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）