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大媽手太癢！半年行竊18次摸走手機平板　爆米花也要偷

▲▼ 偷竊,行竊,小偷,偷東西,失竊。（示意圖／CFP）

▲女子半年行竊多達18次，偷走別人的手機、平板電腦、充電器等，就連爆米花也要偷。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名48歲婦女改不掉偷竊惡行，短短半年行竊多達18次，即便處於保釋在外期間也沒在怕，拿走別人的手機、電腦平板等，就連爆米花也要偷，4度落網。如今她面臨18項偷竊罪名，判決結果將於近日出爐。

新明日報報導，48歲婦女蘇潔維（譯音）在今年3月3日至10月17日期間偷竊18次，經常在星耀樟宜犯案。今年8月10日，她因偷竊首次被捕，隔日被保釋在外；到了9月2日，她在星耀樟宜發現一名男子睡著，摸走他的手機、平板電腦、充電器，結果再次被抓到，同日又被保釋。

只不過這一切並沒有阻止她罷手，她隔日出門尋找可以套現的物品，偷走星耀樟宜一名職員放在櫃台上的手機，拿走遊客放在充電處的手機。事後，她又去偷爆米花，並在超市順手牽羊31件物品與食物，直到有受害人通報查看監視器畫面之後，她才被逮捕，接受精神評估後被保釋。

到了10月17日這天，她又手癢，來到星耀樟宜偷走10樣商品，包括睫毛夾等。

如今蘇潔維面對18項偷竊罪名，在12月1日開庭期間承認6項罪狀。控方稱，被告數個月內多次行竊，有必要嚇阻她再度犯案，要求法官從嚴判處她32周至44周監禁，法院將於12月13日宣布判決結果。

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