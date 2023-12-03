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男子偷手機！勒索8900元「不給就重置」　她哭：裡面有家人遺照

▲男子威脅女大生不給錢就重置手機。（圖／翻攝自微博）

▲男子威脅女大生不給錢就重置手機。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽一名女大生近日在餐廳用完餐，不小心將手機遺留在取餐處，遭一名男子順手竊走。該名男子勒索女大生2000元（人民幣，下同，約台幣8968元），不然就將手機系統重置。女大生哭訴，裡面不但有自己及家人的重要個資，還有離世親人的照片。

據《極目新聞》報導，11月19日晚，張同學一行3人到安徽合肥某自助餐廳用餐，期間張同學發現手機不見了。幾人久尋未果，選擇報警求助。員警趕到現場後，調取了餐廳監控。影片顯示，張同學將手機遺失在取餐處，結果，手機被一名30歲左右，戴眼鏡的男子撿走了。

張同學表示，直至11月22日透過警方的協助，才連繫上該名偷竊的耿姓男子，但沒想到的是，對方提出了兩個讓她難以接受的方案，「一是，張同學支付2000元，耿姓男子將手機還回來；二是，耿姓男子支付給張同學2000元錢，『買』下手機。」

▼雙方溝通未果，耿姓男子至今未將手機歸還張同學。（圖／翻攝自微博，下同）

▲男子威脅女大生不給錢就重置手機。（圖／翻攝自微博）

▲男子威脅女大生不給錢就重置手機。（圖／翻攝自微博）

▲男子威脅女大生不給錢就重置手機。（圖／翻攝自微博）

▲男子威脅女大生不給錢就重置手機。（圖／翻攝自微博）

張同學說道，自己的手機是 iPhone13，使用不到1年，當時以6000多元購入（約台幣2.7萬元），主要是手機裡存有很多重要資料，還有離世親人的照片，「我還是學生，沒有那麼多錢，也沒有要賣掉手機，但他堅持要價2000元，甚至威脅如果不給錢就重置手機系統。」

雙方僵持不下，耿姓男子12月1日同意減少至1500元（約台幣6726元），並稱會將手機以快遞的方式寄回去。張同學先轉了500元，「他給了我快遞編號，要我再轉500元，我跟他說我收到手機後，會把剩餘的錢轉過去，結果他就把快遞取消了，叫我滾。」耿姓男子還將張同學先前支付的500元退回去。

報導指出，昨（2）日下午，耿姓男子表示，目前未將手機重置。而警方也沒有權力能強制要求他歸還手機，建議張同學直接提告要回手機。一名律師則表示，如果耿姓男子拒不歸還，屬於侵占他人財物，若他真的重置手機也可能涉嫌侵犯他人個人隱私權和資訊權。

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