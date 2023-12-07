南方航空今起復航高雄－武漢　促銷「來回機票最低3200元」

▲南航復航高雄－武漢。（圖／南方航空提供）

記者李宜秦／台北報導

中國南方航空宣布，今日起每周四恢復高雄至武漢航班，並推出優惠運價，往返最低3200元，單程最低3360元，可組合其他航線不同點進出。

南方航空表示，12月7日起每周四恢復高雄至武漢航班。南航從今年初持續恢復多條兩岸航線。目前自桃園直飛廣州、深圳、上海、武漢、鄭州五個航點，12月高雄武漢復飛之後，每周兩岸往返共50班次。

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針對高雄武漢航線，南方航空台灣分公司推出高雄-武漢復航優惠運價，往返最低3200元，單程最低3360元，可組合其他航線不同點進出。除此之外並加碼推出，從高雄出發在武漢中轉至大陸境內6大區域，覆蓋了超過100個目的地航點的中轉運價往返經濟艙最低4500元，單程3100元。

南航表示，經武漢中轉機場提供有一系列中轉服務，當日中轉旅客可享免費餐卷及免費行李寄存等服務，當日不能中轉的旅客均可提供隔夜免費住宿。武漢天河機場貼心的提供可撥打中轉服務專線027-96577轉3（24小時服務）進行所有中轉服務諮詢。

航班時刻

CZ3094 高雄-武漢 13:10起飛 15:55到達

CZ3093 武漢-高雄 09:20起飛 12:10到達