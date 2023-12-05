電纜施工未申請奪命！高公局今開鍘「罰台電6萬元」　2周內提改善

▲台電外包商施工失誤，電纜線掉落國道3號通霄段車道，釀連環車禍。（資料圖／記者蔡文淵翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台電承包商12月2日進行輸電線施工，因為事先未向高公局申請，加上纜線垂落國3苗栗通霄南下路段，造成7車連環撞，釀1死5傷。交通部高公局預計今天(5日)將對台電開出裁罰單，開罰6萬元，並要求1到2周內提出改善措施。

台電承包商施工疏失釀成國道重大車禍，外包商進行電纜線施工時，意外導致國道3號上方纜線掉落國道上，電纜線因而勾住國道上一輛南下廂型車，該車撞擊內側護欄，緊接著國道一輛北上半聯結車車頂也勾住電纜線，拉扯廂型車翻覆，後方車輛反應不及造成一連串追撞。

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根據規定，進行跨越國道主線上空工程都需要跟高公局事先申請，台電廠商施工地點雖不在國道路權範圍，但卻動到國道上空纜線，更間接釀成嚴重事故。

台電電纜施工疏失造成公安事故，違反《公路法》，根據規定，可處3萬元至15萬元罰鍰，高公局今受訪時表示，高公局預計今天將依據《公路法》72條規定，對台電寄出裁罰單，將對台電開罰6萬元。

由於該案事先並未向高公局正式提出申請，也沒檢附工程計畫書，高公局指出，除對台電開罰外，也已要求台電1到2周內針對類似施工提出改善措施，另高公局內部也將提出強化管理作為，相關檢討方案出爐後，高公局將與台電討論提出精進機制。