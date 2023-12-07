把地檢署當酒店！　荒唐毒蟲「驗尿沒掏出來」還留2千當小費行賄

▲毒蟲到北檢第三辦公室的觀護人室採尿不成，企圖留下2千元行賄。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有毒品前科的黃姓假釋犯，假釋期間須定期接受採尿追蹤，他今年5月間被通知到台北地檢署觀護人室驗尿時，被採尿員發現動作怪怪的，疑似要偷裝假尿，採尿員當場喝斥制止後，黃男竟然把2千元塞到洗手台下方，並告訴採尿員「有禮物」企圖行賄。黃男事後辯稱，以為在酒店，尿尿完要付小費，檢察官調查後，6日依行賄罪嫌起訴黃男。

起訴指出，47歲的黃男因毒品案件入監服刑，2022年5月24日獲假釋出監，但假釋期間被交付保護管束，須定期驗尿，2023年5月9日下午，黃男到北檢觀護人室進行追蹤採尿，因第1次採集的尿液不足，被安排20分鐘後再次採尿時，採尿員發現他動作詭異，疑似要裝假尿。

根據採尿員證詞，當時黃男不像一般男性，會把生殖器掏出來，以免沾濕褲子，反而是用手和褲檔遮住尿杯，手指有「撥動開關卡榫」的動作，採尿員無法看清楚整個採尿過程，懷疑黃男在裝假尿液，立刻上前制止採尿。

黃男開始求情，說他的採尿追蹤時程就快結束，希望獲得通融，否則他會被撤銷假釋，採尿員不假辭色地準備去向觀護人報告，黃男趕緊放了幾張千元鈔票在採尿室的洗手台下方，追上前向採尿員表示，有「禮物」放在該處，採尿員當場悍然拒絕。

黃男辯稱，前一天才到酒店喝酒，所以在採尿時，誤以為尿完要給小費，就抽了2000元給採尿員，檢察官根據採尿室監視器、採尿員證詞，認為黃男在瞎扯，依《貪污治罪條例》違背職務行賄罪起訴黃男。而黃男當天最後的採尿結果，呈現第二級安非他命陽性反應，由北檢另案偵辦中。