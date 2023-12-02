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王美惠賴清德聯合競總成立　張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華嘉義市「圖書總館」興建進度 。（圖／張秀華競總提供）

▲國民黨嘉義市立委參選人張秀華質問賴清德，嘉義市「圖書總館」興建進度 。（圖／張秀華競總提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市立委參選人王美惠拚連任，2日晚間與總統參選人賴清德的聯合競選總部成立並造勢活動，國民黨嘉義市立委候選人張秀華趕在造勢活動前與5位同黨籍議員記者會直指民國107年時任行政院長的賴清德嘉義視察，民進黨籍涂醒哲市長曾提案爭取「圖書總館」，獲賴正面回應，但時任市長涂醒哲連任失敗，導致總圖案胎死腹中，張秀華為試圖為市民喚醒賴清德「圖書總館」的承諾兌現期程。

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華嘉義市「圖書總館」興建進度 。（圖／張秀華競總提供）

張秀華聯合競選總部發言人市議員鄭光宏表示，黃敏惠市長上任五年，前後三次提案「圖書總館興建計畫」，屢屢被中央打回票，難道真的是顏色不對，預算就不到位，否則怎麼會民進黨市長提案便獲賴清德正面回應，國民黨市長上任，三次提案都不予補助。

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華嘉義市「圖書總館」興建進度 。（圖／張秀華競總提供）

議員郭定緯表示，2016年及2020年總統大選，蔡英文在嘉義市各獲61%及60%的得票率，立委得票也都過半數，嘉義人真心換絕情，相當不值得。議員黃思婷溫馨呼籲，總圖的興建對於嘉義市文化底蘊、教育、閱讀都有正面助益，呼籲中央正視市民的需求。

▲▼ 國民黨嘉義市立委參選人張秀華嘉義市「圖書總館」興建進度 。（圖／張秀華競總提供）

傅大偉說道，民進黨「選前支票摳摳開、選後跳票一大堆」，先有2003年陳水扁總統在嘉義火車站承諾中央全額負擔鐵路高架化經費、2004年底時任交通部高鐵局長何煖軒承諾輕軌運輸達一定運載量即行鋪設，2018年賴清德承諾圖書總館案至今尚未兌現。

議員陳家平指出，國民黨總統候選人侯友宜九月來嘉義時曾公開承諾，未來當選總統，將全額負擔鐵路高架化地方配合款、興建輕軌運輸並協助嘉義航空站升級國際機場、增闢國際航線，「建設紅包超過300億」

張秀華質問賴清德「總圖提案好幾遍、承諾何時能兌現？」圖書總館案屢次被中央打回票，市府不屈不撓，前後已陸續完成可行性評估、先期規劃及都市計畫變更，「離核定只差最後一哩路」，呼籲蔡政府、賴清德應兌現承諾，否則明年選舉必將被嘉義市民用選票唾棄。

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