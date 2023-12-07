今17：34迎「大雪」！「7生肖」運勢最強　3類人正、偏財都旺

▲「大雪」是冬季的第三個節氣。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

今（7）天下午5點34分將進入二十四節氣裡的「大雪」，大家也期盼見到高山初雪。國際天星命理風水專家邱彥龍在命理網站「旺好運」指出，7生肖將迎來生命中的瑞雪，屬豬者越開心越容易心想事成；屬狗善用三寸不爛之舌，可為自己帶來財運；屬猴者將名聲大噪；屬牛者有行動力就有好榮光；屬兔、屬羊者正偏財運旺；屬馬的人會有貴人相助。

邱彥龍老師分析，在大雪節氣裡（12／7～12／22）運勢最強7生肖分別是：

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Top7：馬

屬馬的朋友，這段期間第六感極強，不論是偏財運、海外運與網路財運都很強，若能多出門走動可得大貴人相助，但要注意交通意外，另外，人際溝通也要多注意，謹記「話要能夠說給人家開心」，就能事事如意。

Top6：羊

屬羊的朋友，這段期間正、偏財運皆強，容易突然出名爆紅，對你來說，這是好事還是壞事就端看你如何看待，建議多自我努力，可往外地、海外、網路或宗教方向發展，可得合夥人、客戶或另一半的幫助，另外，這段期間也容易得到上司的關照，有升官的機會，一切唯心論，心靈感覺很重要，好事壞事皆能自知。

Top5：兔

屬兔的朋友，這段期間正、偏財運皆旺，容易心想事成，往海外、遠地或網路方面發展，能有不錯的成績，只要行動力十足，將可財源廣進。

Top4：牛

屬牛的朋友，這段期間正、偏財運皆旺，有無形的磁場庇佑，顯得霸氣十足，只要行動力夠，可以擁有好的成果與成就，讓自己在家族或家庭裡榮光，另外提醒，這段期間在事業上要隨時處理多變的事物，慎防騙財。

Top3：猴

屬猴的朋友，這段期間事業運與財運皆強，名利雙收，財運雖然來的慢一點，但努力就會有收穫，在大環境中、社團或網路上會受到注目，有機會名聲大噪，受人喜愛，請把握火紅的時機。

Top2：狗

屬狗的朋友，這段期間擁有吸引人的神秘感，且正、偏財運皆旺，行動力非常強，名聲遠播，記住善用三寸不爛之舌，財富將可進帳，但要小心桃花煞帶來破財。

Top1：豬

屬豬的朋友，這段期間有如神助，有無形磁場加持，事業與財運也都很旺，會因名氣或權力擁有快速的財富與事業，溝通時心情越開心越能成事，多祈福、拜拜，可以把陰邪跟負能量趕跑，讓自己的好運無往不利，就是千萬不要偷懶就好。

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