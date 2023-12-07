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大雪「6禁忌」一次看　棉被蓋頭易影響運勢

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「大雪」是冬天的第三個節氣。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（7日）是24節氣的「大雪」，清水孟國際塔羅小孟老師分享大雪6項禁忌，像是棉被蓋頭容易影響運勢，另也不宜到海邊與山上，體弱者容易沖到「風煞」；另外，可以吃韭菜、紅薯、喝熱薑茶。

小孟老師在臉書說，古人認為「大雪」時，北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易出現降強的冷氣團。

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►大雪7禁忌：

1、不要過度運動

大雪天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後，吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2、不宜在室內開強烈暖氣

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開得特別強，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3、禁止棉被蓋頭

許多民眾在大雪天喜歡將棉被蓋頭取暖，然而，棉被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多，也容易空氣不流通，呼吸不上來引發肺部疾病 。

▼棉被蓋頭易影響運勢。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

4、老人不宜戶外吹風太久

大雪天氣嚴寒，尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好容易突發猝死意外。因此大雪天到冬至，是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加留意。

5、不宜到海邊與山上

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6、忌晚睡早起

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足。倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

►大雪習俗：

1、吃洋蔥

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，逼走寒氣。

2、吃醃肉

有句俗語叫「小雪醃菜，大雪醃肉」，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能增加熱量，可以抵擋寒冷。

3、多吃溫熱性的根莖食物

大雪天多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4、核桃仁

核桃仁可以補腎氣，因含有卵磷脂、維生素E能增生細胞活性、活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5、韭菜

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

▼大雪吃韭菜。（圖／達志／示意圖）

韭菜。（圖／達志／示意圖）

6、紅薯

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7、熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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