大雪「福星、貴人」到　3生肖財運旺

▲3生肖財運旺。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（7日）是24節氣的「大雪」，福星、貴人到！清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，天氣改變，財運也會跟著變化，生肖屬「龍、雞、蛇」在大雪期間財運更旺。

TOP 3：蛇

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生肖蛇在大雪日的這幾天，星象有利於財運，在遠地打拚的遊子，或需要往返奔波的，能帶動財運，雖然辛苦，但收獲也會成正比。如果有擔心財務的，這期間能將不如意的都轉為吉利，曾經看好的投資項目都可嘗試，有好運氣的加持能得到不少財富。

TOP 2：雞

生肖雞大雪期間有福星降臨，積極爭取財務機會，大多能有成功的機會，屬於事半功倍的好運氣。此外，經商者遇到好客戶的情況也多，人緣也不錯，對財運能有大大幫助。業務人員也很適合衝刺業績，多勞多得，因此不管做生意還是拿薪水都進帳多多，小金庫滿滿。

TOP 1：龍

生肖龍大雪日有吉星高照，財運有貴人來幫忙，賺到大錢是很有機會的。開店做生意的，生意將有機會更為興隆，獲得財利。上班族也有加薪的好機會，若有不如意的財務問題，有機會化險為宜。此時，只要好好留意家庭關係，還有社交活動時多注意說的話，大多能有不錯的財富活動。

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