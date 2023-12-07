年末大保養！皮膚科醫師推薦小資族適用變美療程

▲研知診所院長陳建名醫師推薦小資族年末大保養方法。（研知診所提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

年末要參加大大小小的各種聚會，想要漂亮出席所有活動，那就需要提前準備好的狀態！隨著年齡的增長，老化問題變得越來越困擾，對抗老化有更有效的方法，研知診所院長陳建名醫師推薦年末大保養可選高CP值保養方法，趁著年底大保養讓你自信登場！

外觀容貌會在30歲後開始產生差距，睡飽了氣色還是很差、臉看起來浮腫等狀況，其實跟肌膚老化有關係。陳建名醫師解釋「常見的老化發生是皮膚的質地問題，造成鬆弛、凹陷、下垂等老化問題，其中皺紋是肌膚老化的明顯跡象之一，最早從25歲之後，就可能在眼周等皮膚較薄的部分出現細紋，因為皮膚中的膠原蛋白逐漸流失，皮膚變薄失去彈性，因而產生皺紋，而且肌膚的膠原蛋白流失速度遠比額外補充還快，不管是吃的、擦的都只能讓皮膚表層滑滑的，但是底層還是撐不住，就會變得鬆弛」。

老化帶來的現象，讓許多人為之困擾，不想在臉上被發現年齡的痕跡，陳建名醫師說，適當的保養和美容療程可以幫助減緩這些問題的出現，讓肌膚更年輕、更有光澤，定期接受專業的醫學美容保養，可以幫助恢復肌膚的健康和青春。

年末要大掃除，肌膚也需要「除舊佈新」，不想在聚會上看起來像大嬸，陳建名醫師推薦抗老化的專業保養來應對這些肌膚問題，例如海芙音波療程有助於緊緻面部輪廓，提供全面的美容效果，肉毒桿菌注射，可以持續保持光滑皮膚，水光針保濕治療可改善膚質，一個是保水、一個是增加豐潤度，針對肌膚不同的需求改善。

▲海芙音波利用高能聚焦超音波的能量作用在肌膚的不同的深淺度，進行拉提及緊實。

陳建名醫師說，因為肌膚的問題不會只有一個原因，像是臉部細紋、眼袋浮腫、鬆弛雙頰等問題，是因為深層膠原蛋白流失支撐不足，皮膚變薄後，表情擠壓會很明顯有老態，海芙音波是利用高能聚焦超音波的能量作用在肌膚的不同的深淺度，進行拉提及緊實，有7種深淺的專利探頭，為音波市場上相當完善的機型，可以精準作用於皮膚各層次，有助於緊緻面部輪廓，當肌膚有彈性、線條明顯，疲累不會在臉上留下痕跡，看起來自然氣色就更好了。

皮膚上的細紋、皺紋和其他老化跡象讓許多人感到不安，肉毒能迅速減少皺紋，特別是抬頭紋、皺眉紋和魚尾紋等問題，看起來自然更年輕。陳建名醫師說「表淺的動態紋像摺紙一樣，久而久之折線會在臉上留下深深的痕跡，一但出現很難逆轉，有些人皮膚薄很早就出現紋路，肉毒有抑制收縮皺紋的效果，且比較不會有副作用，可以維持在相對年輕的樣貌」。

水光針保濕治療是另一個讓面容煥然一新的選擇，陳建名醫師說「水光針主要是玻尿酸等保濕成分，副作用相對低，直接補水在真皮附近，比較新的研究發現，打進去的玻尿酸除了可刺激膠原蛋白增生，最上層表層肌膚的吸水力增加，可以改善肌膚保水度」，使肌膚看起來更飽滿和光滑，同時提供深層的保濕效果，讓皮膚一整天都保持水潤和活力。

秋冬季節的紫外線低、氣溫舒適，療程後的肌膚保養較容易，陳建名醫師提到很多人會趁著年底的連假進行大保養，一次將需要的療程做足，連假期間靜待修復期過去，開工就可以自信參與各種聚會，陳建名醫師也提醒民眾進行療程前一定要做足功課，和醫生充分溝通選對產品，才不花錢挨針又無效，這些高CP值保養選擇，可以幫助人們在新一年迎接更自信、更美麗的自己。

▲研知診所院長陳建名醫師。

