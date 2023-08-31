美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

▲美國衛生部建議美國緝毒局將大麻管制分類降級。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國衛生及公共服務部（HHS）建議美國緝毒局（DEA）放寬聯邦對大麻的規定，可能促成美國毒品政策數十年來最重大的轉變。外媒報導，儘管美國50個州之中已有40州通過大麻使用合法化，但在聯邦層面大麻仍屬非法，與海洛因、搖頭丸（MDMA）同列為一級管制物質，衛生部認為可降至三級管制物質。

根據BBC報導，美國總統拜登去年10月要求衛生與司法部長進行有關大麻的毒品分類是否應該降級的獨立審查。美國衛生部進行了將近11個月的科學與醫學評估，並於29日向緝毒局提交評估結果，建議將大麻重新歸類在《受控物質法案》（The Controlled Substances Act）的三級管制物質。緝毒局現將啟動審查，並擁有最終決定權。

美國《受控物質法案》將毒品藥物分為五個等級表，大麻被列為最高的一級管制物質，與迷幻劑麥角二乙胺（LSD）、海洛因和MDMA同等級，代表在美國目前沒有公認的醫療用途，且濫用的可能性很高。

三級管制則為氯胺酮、合成代謝類固醇，以及每劑量單位可待因（codeine）含量不超過90毫克的麻醉藥物，這類物質「濫用可能導致中度或低度的身體依賴或高度心理依賴」。

報導指出，美國民意調查顯示，大多數美國人支持某種形式的大麻合法化，降級可以進一步被利用於研究，並使大麻業者更自由運作資金。目前美國多數大麻業者被迫使用現金交易，因為稅法禁止銀行處理販毒金流。大麻現已在美國23州與華盛頓特區可合法用於成人娛樂，共38州開放用於醫療用途。