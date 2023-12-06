吳欣盈「財產申報」少一項　媒體人質疑申報不實

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

總統大選倒數38天，民眾黨副總統參選人吳欣盈財產申報被質疑有貓膩，媒體人黃揚名直言，比利時配偶的財產資訊並沒有在列，有申報不實的可能。

根據中選會資料，吳欣盈的存款為250萬1687元，並有11筆股票，包括新光金1349股、永豐金59股、中保科技576股、大台北區瓦斯585股、台新金241股、台灣新光實業8千股、亞絃睿飾品40萬股、盈盈投資307萬股、東盈投資3.85萬股、如盈事業14萬9999股，而盈盈投資、東盈投資等是在吳欣盈幼年時所成立；保險部分，吳欣盈共申報2筆，一是儲蓄型，一是投資型，保險公司都為新光人壽。

不動產方面，吳欣盈於民國91年8月30日因贈與獲得位在貢寮的1萬4854平方公尺土地，倫敦則有房產，面積為1060平方公尺，為2013年時購入。

另外，吳欣盈背了992萬3292元債務，共2筆，一是信用貸款，債權人為聯邦商業銀行，二是保單借款，債權人為新光人壽。

不過媒體人黃揚明指出「財產資料中，雖然吳欣盈填寫了比利時籍配偶及幼兒的資訊，但申報的財產仍然僅有吳欣盈名下的，並無其配偶之財產資訊。依照《公職人員財產申報法》第2條第3項規定：總統、副總統及縣（市）級以上公職之候選人應準用本法之規定，於申請候選人登記時申報財產。以及同法第5條第2項規定：公職人員之配偶及未成年子女所有之前項財產，應一併申報。」

黃揚明強調，候選人配偶的財產依法是要一併申報，像是柯文哲申報的財產資訊中，就當然包括了配偶陳佩琪名下財產。除非吳欣盈的比利時籍配偶真的身無恆產，否則，這很可能會讓外界質疑其申報不實。」