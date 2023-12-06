「立院地王」就是她！　豪擁56筆土地卻租國有農地占便宜

▲馬家莊園正門口種滿柏樹、桂花樹等，引來路人好奇駐足。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨立委馬文君遭爆，其居住的埔里豪華莊園建於國有農地，是違建農舍。馬家莊園所在的國有地屬都市計畫區中的農業用地，因鄰近埔里鎮中心，目前申報地價每平方公尺659元。如依國產署申租國有地計算公式，馬文君享700坪森林莊園，每月繳給國產署的租金僅約6400餘元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本刊調查，馬文君並非買不起其他房屋或土地，據2022年底的財產申報資料，馬文君與丈夫名下共有56筆土地、5筆建物，堪稱立院「地王」，夫婦存款總額超過千萬元，此外還有股票、保險等。

▲馬家莊園外有一人高圍牆，牆內還種樹，外人難一眼窺見其中。

《農業發展條例》規定，農地興建農舍須以「不影響農業生產環境及農村發展」為前提，「農業用地興建農舍辦法」也規定，一塊農地僅能申請興建一棟農舍、農舍建蔽率不得超過農地10%，且興建農舍的民眾應是農民。

▲本刊直擊馬文君11月2日晚間結束行程後，返回馬家莊園。

馬文君是政二代，長期擔任公職，其夫王俊國也來自具有政治色彩的家庭，叔叔是前花蓮縣長王慶豐、堂兄弟是前立委王廷升，夫妻倆是否具農民身分，有待商榷。且馬家莊園內除種樹，未見其他明顯農業生產行為；莊園內除了本體建築外，還有一處玻璃屋，加上圍牆等設施，總面積是否超過法規上限，同樣有待主管機關認定。

不過，因國產署非農舍與建管主管機關，農舍是否違規，並非由國產署發動調查。一位不願具名的政府官員指出，農地若未農用，自然無法取得農舍建築許可，雖然《農業發展條例》2000年修法後才加嚴農舍管制，但若農舍原無合法身分，修法後自然也不可能符合條件，若經檢舉，將由地方主管機關查處。

更多鏡週刊報導

【全文】國有農地蓋歐式木屋 馬文君爽住獨棟莊園大違建

【立委違建莊園3】財產申報一字之差有鬼 馬文君用一巧門廉租國有地

【立委違建莊園】踢爆國有農地蓋歐式莊園 揭馬文君違建爭議