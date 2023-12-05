懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

▲人妻因媽媽不願她生第二胎，因此即使已懷孕6個月，也還不敢跟媽媽說。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

明年適逢「龍年」，雖然台灣正面臨少子化危機，而龍年多多少少還能刺激一些生育率。不過有一名懷孕媽媽表示，自己已懷孕6個月，但到現在還不敢跟媽媽說，原po自曝內心有個坎還過不去，「現在天氣冷我都穿帽T回娘家，媽媽看不出來也不知道可以瞞多久」。

一名孕婦在Dcard以「懷孕不敢跟媽媽說」為題發文，表示自己目前已有了6個月的身孕，但至今還不敢跟媽媽說這件事情。原po提到，自己並非未婚懷孕，這還是她的二胎，「因為大寶4歲了再加上龍年的關係，想要12年難得一求的龍子，順利懷孕之後想要抱著喜悅跟娘家分享。」

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原po坦言，但後來聽到媽媽不斷在她面前提到，「少生優生，一胎就好、生那麼多幹嘛，我生了3個就沒有比較好過，如果離婚怎麼辦，妳跟我一樣怎麼辦（我父母離異）。」

原po感嘆，現在她的爸爸跟婆家都很支持，唯獨媽媽的這個坎還沒辦法過去，「現在天氣冷我都穿帽T回娘家，媽媽看不出來也不知道可以瞞多久????????」

貼文曝光，湧入不少網友留言，「與其說不讓妳生，應該是心疼妳生小孩、顧小孩的辛苦，既然已經6個月，相信妳也是想要這個孩子的。」「當然有心疼妳的部分，不過多半是心疼過去的她而已????而且這是本來就有計畫的懷孕，不用太擔心」、「別想太多，說吧！相信媽媽一樣會很開心的！有小孩是件很開心的事情呢！」「媽媽只是捨不得妳辛苦 但真的知道妳已經懷孕還6個月了，她會更在乎妳孕期的健康和心情」。

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