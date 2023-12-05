　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

有位孕婦已懷孕6個月，但到現在還不敢跟媽媽說。（示意圖，取自pexels）

▲人妻因媽媽不願她生第二胎，因此即使已懷孕6個月，也還不敢跟媽媽說。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

明年適逢「龍年」，雖然台灣正面臨少子化危機，而龍年多多少少還能刺激一些生育率。不過有一名懷孕媽媽表示，自己已懷孕6個月，但到現在還不敢跟媽媽說，原po自曝內心有個坎還過不去，「現在天氣冷我都穿帽T回娘家，媽媽看不出來也不知道可以瞞多久」。

一名孕婦在Dcard以「懷孕不敢跟媽媽說」為題發文，表示自己目前已有了6個月的身孕，但至今還不敢跟媽媽說這件事情。原po提到，自己並非未婚懷孕，這還是她的二胎，「因為大寶4歲了再加上龍年的關係，想要12年難得一求的龍子，順利懷孕之後想要抱著喜悅跟娘家分享。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原po坦言，但後來聽到媽媽不斷在她面前提到，「少生優生，一胎就好、生那麼多幹嘛，我生了3個就沒有比較好過，如果離婚怎麼辦，妳跟我一樣怎麼辦（我父母離異）。」

原po感嘆，現在她的爸爸跟婆家都很支持，唯獨媽媽的這個坎還沒辦法過去，「現在天氣冷我都穿帽T回娘家，媽媽看不出來也不知道可以瞞多久????????」

貼文曝光，湧入不少網友留言，「與其說不讓妳生，應該是心疼妳生小孩、顧小孩的辛苦，既然已經6個月，相信妳也是想要這個孩子的。」「當然有心疼妳的部分，不過多半是心疼過去的她而已????而且這是本來就有計畫的懷孕，不用太擔心」、「別想太多，說吧！相信媽媽一樣會很開心的！有小孩是件很開心的事情呢！」「媽媽只是捨不得妳辛苦 但真的知道妳已經懷孕還6個月了，她會更在乎妳孕期的健康和心情」。

更多鏡週刊報導
電競大賞找Toyz頒獎遭統神嗆「販毒狗」　體育署發3點聲明
電競大賞Toyz、統神爆衝突　協會稱「販毒三審未定讞」：網紅可能為了流量
陳耀訓蛋黃酥今午12:30開搶　買前先做2件事！官方叮嚀6點愛注意

ET快訊
神鬼女特助演很大！　A走老闆1500萬
快訊／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦
藍綠白6位正副總統財產一次看！趙少康摘存款王、賴清德登保險王
徐若熙太厲害！　巴勒斯坦教頭傳影片給美職球探
快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422
快訊／下班注意！國3「4車連環撞」　車流回堵5公里
快訊／侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬
快訊／吳欣盈存款250萬「股票3600萬」　還擁800萬藍寶
遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣
快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬
快訊／趙少康驚人身價曝光！存款近8千萬　17筆股票總價破3千

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

發現「新細胞分裂方式」有望改寫教科書　中研院年輕學者獲獎

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　薛瑞元：非常不妥

快訊／雲林雞場驚傳H5N1禽流感　撲殺2萬隻種雞...銷毀近5萬顆蛋

統神怒噴Toyz「館長真實反應曝光」　他看直播笑了：這麼靈活

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

發現「新細胞分裂方式」有望改寫教科書　中研院年輕學者獲獎

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　薛瑞元：非常不妥

快訊／雲林雞場驚傳H5N1禽流感　撲殺2萬隻種雞...銷毀近5萬顆蛋

統神怒噴Toyz「館長真實反應曝光」　他看直播笑了：這麼靈活

靠「三國」打響名號　遊戲大廠砸5.38億買古亭商辦

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

「黏人萌貓」愛趴腿上睡覺　貼心牠們繞過「凸凸一塊」原因溫暖

廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦

藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

台7線北橫41.8K坍方雙向中斷　復興工務段搶修...4小時通車

卡蒂B夫婦互退追蹤疑再陷婚姻危機　IG發文：我厭倦了

方志友獻唱《慢慢喜歡你》！歌聲一出...網驚：直接三金拿起來了

賓士貓見媽端晚餐瘋狂碎念　她超無奈：你已經吃飽了！

生活熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

更多熱門

相關新聞

比謎片恐怖！櫻花妹回家開門　秒遭硬闖猥褻

比謎片恐怖！櫻花妹回家開門　秒遭硬闖猥褻

日本近期發生多件猥褻事件，而且現實狀況比謎片更恐怖！一名21歲男子田中志郎，涉嫌在今年8月尾隨一名陌生年輕女子回家，更趁女生在開門時，直接硬闖屋內並猥褻女生。田中在本月3日遭到警方逮捕，但令人驚訝的是，他本身還是一名「保育士」（具有擔任幼稚園教師的資格）。

超商店員曝奧客日常　網笑：要讓孩子去打工磨練

超商店員曝奧客日常　網笑：要讓孩子去打工磨練

大同大學竟是大違建！　5千師生賭命

大同大學竟是大違建！　5千師生賭命

大同大學製毒祕密　逾半建物違建

大同大學製毒祕密　逾半建物違建

有繁體中文　首爾推叫車App「TABA」

有繁體中文　首爾推叫車App「TABA」

關鍵字：

Dcard懷二胎帽T鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

2銀行限縮「轉帳功能」！明年1月1日生效

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面