男參加遊街拜票...迷路回不了家　屏東內埔警摸黑尋獲

▲內埔警分局佳義所所長唐榮、警員傅華隆找到宋男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉宋姓男子參加遊街拜票活動不慎走失，家人相當著急，內埔警方獲報沿街尋找，終於在台24線道發現，檢查身體狀況無礙，送回競選服務處，讓他的家人及服務處人員很感激。

內埔警分局佳義所所長唐榮、警員傅華隆日前夜間巡簽時，遇到一名老婦人向前表示其子(姓宋，年約70歲)，當天下午參加遊街拜票活動時不慎走失，由於他表達能力不佳而且身無分文，競選團隊人員也協助在北葉村附近找尋了一下午，都沒找到，讓她很擔心。

警方先安撫她情緒後，詢問其子身體特徵、穿著及可能去向，並告知她先至派出所報案，警方也會同步協助尋人。隨後，唐、傅二員便沿著三和路往台24縣道方向找尋，21時許行經至三和村進入玉泉村時，看到一名男子於道路上緩慢行走，且特徵大致符合，於是上前詢問確認其身分，檢視意識及身體狀況是否良好，便將宋男帶往競選服務處安置，母親及選服務處人員看到他平安歸來，頻頻向警方點頭道謝。

內埔分局長郭譯隆肯定同仁積極為民服務態度，樹立警察為民服務正面形象，值得同仁學習；並呼籲民眾家中如有需特別照護的親屬，務必要特別注意其活動範圍，以免走失找不到回家的路，若發現家人走失，可撥打110報案請求警方協助及通報協尋。