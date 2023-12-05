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嘉義鹿草首創宮廟音樂祭　鹿町祭12／9~12／10雙廟廟埕登場

▲▼ 宮廟音樂祭！2023鹿町祭12/9首登場 。（圖／嚴珮瑜提供）

▲▼ 鹿草鄉首創宮廟音樂祭！2023鹿町祭12/9-12/10熱力放送 。（圖／嚴珮瑜提供）

記者翁伊森／嘉義報導/

鹿草鄉於12月9日至10日在鹿草圓山宮、慈善宮舉辦「2023 鹿町祭Loading Festival」，這是一個由公所與鹿草青年吳小胖共同合作籌劃的活動，對青年來說，這是回鹿草之後，把自己長期累積的能量，用活動的樣貌呈現出來；對地方來說，用更多元的方式，帶著大家重新認識鹿草的生命力。

▲▼ 宮廟音樂祭！2023鹿町祭12/9首登場 。（圖／嚴珮瑜提供）


活動分兩個場區，以創意的農創市集相連結，市集使用鹿草本地農特產製作而成的產品，滿足來訪遊客的味蕾，品嚐道地鹿草風味。

在圓山宮大鬧熱舞台區，邀請了獨立樂團，如無妄合作社、非人物種、蕭福德、農村武裝青年等齊聚鹿草，第一天用充滿活力的能量，描繪年輕人的脈動，吸引年輕人來認識鹿草；第二天則是充滿感性的鄉村音樂，輕柔地歌唱鄉村情懷。

民眾如果玩累了，可以帶著市集美食來到慈善宮小樸雅舞台區，坐著聆聽現代漢文仙黃哲永，用台語做伙唸三國演義空城計及嘉義海線的古調，一起聽一起唱，讓台語隨浪漫的古調喚起我們對於這塊土地的認同感和情感連結。

▲▼ 宮廟音樂祭！2023鹿町祭12/9首登場 。（圖／嚴珮瑜提供）


除此之外，也能到我們主舞台旁的稻草區，報名推稻草競賽活動，體會成綑紮實稻草堆的重量，贏得小小伴手獎品。同時宣導環保減碳的觀念，焚燒紙錢是一種傳統習俗，表達對親人的思念及天公的尊重，隨著環保意識提高，減少焚燒紙錢的轉變需要在尊重傳統習俗的同時，逐步引導人們轉變觀念，用不同方式維護傳統，也能讓生態更永續發展，共同守護清淨家園。

鹿町祭的前夜祭及活動當日在廟口還會放映1960年代老電影，重溫廟口電影的溫馨及凝聚在地情懷。鄉長嚴珮瑜觀迎大家作伙來鹿町祭走走看看，逛市集聽音樂、領取免費炸湯圓、報名鹿草聚落導覽、帶小朋友聽新港維泰號姊姊說故事，好吃好逛又好買，更深刻的認識鹿草，也讓鹿草年輕活力起來。

 
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