鹿草鄉鴨母寮排水改善計畫工程開工　前瞻計畫補助5937萬

▲▼ 鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程，開工暨祈福典禮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉公所舉辦鴨母寮排水水環境改善計畫工程開工及祝禱典禮，嘉義縣長翁章梁及、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉、縣議員黃榮俊、林缃亭、詹琬蓁等貴賓共同參與，翁章梁期許，此處完工後，將帶動地方環境優化，成為在地居民休閒的好去處。

▲▼ 鹿草鄉鴨母寮排水水環境改善計畫工程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

鴨母寮為貫穿鹿草鄉人口稠密地帶的重要排水溪流，時代改變，鴨母寮的水環境也在慢慢改變，所承載的生態壓力日漸增多，造成鴨母寮水質、生態問題日益嚴重；又因極端氣候的變遷，使得原本排洪功能已無法應付瞬間強降雨流量。

鴨母寮源遠流長，貫穿鹿草鄉人口稠密區約842公尺，整治與改善工程浩大，在立委蔡易餘、縣長翁章梁等人多方奔走，終於爭取到前瞻計畫中的水環境改善計畫經費5937.7萬。

工程第1階段先進行護岸穩固與美化，搭配形象公園的亮點設計，改善鹿草的門面與環境，達整體形象翻轉效果；經過漫長規劃、審查及招標過程，終於在109年年底完成招標與訂約工作，為翻轉鹿草邁出第一步。

規劃設計時，向國有財產署申請無償撥用21筆國有土地，為不讓在地居民權益受損，規劃沿岸住戶損失上的救濟；在鄉民代表會主席施坤霖及全體代表支持關心下，讓工程能順利推動，共同打造優質的鹿草。

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