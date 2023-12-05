陸首艘國產郵輪「海景房」每人2.4萬　5坪空間配衣帽間、閱讀區

▲愛達·魔都號等比例模型。（圖／澎湃新聞）



記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」將於明年1月1日開啓首航，內部設施、佈置等今（5）日在上海，以1:1比例還原的形式搬進中國國際海事會展，其中海景房面積17平方公尺（約5坪），不僅配有沙發區、衣帽間，還有吧台和閱讀區。

據《澎湃新聞》報導，「愛達·魔都號」明年1月1日首航航線已經確定，為7天6晚的「上海-濟州-長崎-福岡-上海」之旅，目前標準內艙房價格為每人4929.25元（人民幣，下同，約新台幣2.1萬元），標準海景房價格為每人5579.25元（約新台幣2.4萬元）。

在今日舉辦的2023中國國際海事會展上，一間按照1:1比例打造的「愛達·魔都號」海景房艙室被搬進現場，裡面的佈置、設施和軟裝皆與真實的郵輪艙室無異。

▲房間內部。（圖／澎湃新聞）

現場可見，走進海景房艙室，左手邊進門處是腳凳、吧台和冰箱，右手邊有2扇玻璃拉門，分別有乾濕分離的洗手間、淋浴房和兼具更衣功能的衣帽間；房內設有書桌閱讀區、沙發會客區、IPTV電視和一張可分可合的大床，可根據需要拉開變成兩張單人床；書桌的桌面往上翻開，就變成一張帶鏡子的梳妝台。

▼衣帽間。（圖／澎湃新聞）

▲浴室。（圖／澎湃新聞）

中船郵輪科技發展有限公司市場營銷部專家王楠表示，艙室里安裝了智慧化設備以提升遊客的空間體驗，譬如加了很多燈光效果，令空間不大的空間更有層次感；洗手間通過牆上的控制按鈕，可自主選擇淋浴模式和洗漱模式。此外，艙室內也支持語音控制和雲上客服管家服務。

中船集團展台工作人員王宥臻指出，「愛達·魔都號」上還有兩大亮點，分別為咖啡吧H1508和1508啤酒工坊。

王宥臻說，「我們都知道上海人愛喝咖啡，因此，我們聘請德國一家有百年歷史的郵輪內裝公司，為愛達·魔都號度身定制了郵輪咖啡吧。」1508啤酒工坊則是亞洲首創海上精釀啤酒工坊，由專業釀酒師在郵輪上採用啤酒花和酵母菌現場釀造鮮啤和生啤。

目前，中船集團第二艘大陸國產大型郵輪目前也已開建，排水量達到14.2萬噸，比「愛達·魔都號」（13.55萬噸）還要多近7000噸，體量更大。